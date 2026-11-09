أجرة الشارقة" توسّع آفاق التعاون وتبادل الخبرات مع مؤسسات النقل في نيويورك

الشارقة في 9 نوفمبر/ وام / زارت "أجرة الشارقة" مدينة نيويورك الأميركية، بهدف التعرف على التجربة الأمريكية في قطاع النقل وتبادل الخبرات مع الجهات والشركات المتخصصة، والاطلاع على الممارسات المتقدمة والحلول التقنية والتشغيلية التي تسهم في تطوير خدمات النقل، وتعزيز كفاءتها وجودتها، بما يدعم جهود التحسين المستمر والارتقاء بتجربة المتعاملين.

وضمّ الوفد خالد الكندي، المدير العام لأجرة الشارقة، ومصطفى شلبي، مدير إدارة العمليات، وشملت الزيارة جولات ميدانية ولقاءات مع ممثلين عن عدد من الجهات المتخصصة، من بينها الرابطة الدولية لهيئات تنظيم النقل (IATR)، ومركز أبحاث النقل في معهد نيويورك للتكنولوجيا، إلى جانب شركة Creative Mobile Technologies، The Core Club، وTaxi Clubhouse.

وقال خالد الكندي: تأتي زيارتنا إلى نيويورك بهدف استكشاف التجارب الدولية وتبادل الخبرات مع الجهات المتخصصة في أمريكا، وفرصة مهمة للتعرّف على أفضل الممارسات والتوجهات الحديثة في قطاع النقل، والاستفادة من التجارب المتقدمة في تطوير الخدمات ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، كما تتيح هذه اللقاءات تبادل المعرفة حول الحلول التقنية ومتطلبات السلامة والتنظيم، بما يدعم جهودنا في التحسين المستمر، ويعزز قدرتنا على تقديم خدمات نقل تلبي تطلعات المتعاملين وتواكب تطورات القطاع.

وتناولت اللقاءات تبادل الخبرات حول عدد من الموضوعات المرتبطة بتطوير قطاع النقل، بما في ذلك الحلول التقنية والابتكار في الخدمات، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، والسلامة، والأطر التنظيمية، وتطبيقات الرقابة المرورية الآلية في نيويورك ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب استكشاف الممارسات الحديثة في إدارة خدمات النقل، ومناقشة سبل الاستفادة من التجارب الدولية في تطوير نماذج العمل وتحسين جودة الخدمات.

وتضمنت اللقاءات من جهات معنية بتنظيم النقل، من بينها هيئة سيارات الأجرة والليموزين في مدينة نيويورك "NYC TLC"، وهيئة الموانئ في نيويورك ونيوجيرسي "PANYNJ".

وتأتي هذه الزيارة في إطار توجه "أجرة الشارقة" إلى تعزيز التواصل مع المؤسسات الدولية المتخصصة، وتوسيع آفاق تبادل المعرفة والخبرات، والاستفادة من الممارسات المتقدمة في تطوير خدمات النقل وعملياتها التشغيلية، بما يدعم مساعيها إلى الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز كفاءتها، ومواكبة تطلعات إمارة الشارقة نحو منظومة نقل متطورة ومستدامة.

يُذكر أن "أجرة الشارقة" إحدى الشركات التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة.