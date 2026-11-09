دبي الجنوب: افتتاح أول منشأة لشركة "Iron Mountain" للتخزين والخدمات اللوجستية في الإمارات

دبي في 9 نوفمبر/وام/ أعلنت دبي الجنوب، أكبر مشروع تطوير رئيسي متكامل يركز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، افتتاح أول منشأة لشركة "Iron Mountain" للتخزين والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات.

وتمتد المنشأة التي تقع في منطقة "إي.زي.دبي" اللوجستية في دبي الجنوب، وتتولى "Iron Mountain" تشغيلها، على مساحة 37 ألف متر مربع، وتجمع تحت سقف واحد عمليات التخزين وتجهيز الطلبات التابعة لقطاعات أعمال "Unilever" المختلفة.

وتُعد Iron Mountain من الشركات العالمية في خدمات إدارة المعلومات، بما في ذلك حلول التخزين والخدمات اللوجستية.

وبصفتها مزود الخدمات اللوجستية لـ "Unilever"، ستقدم "Iron Mountain" أيضاً خدمات ذات قيمة مضافة، تشمل التعبئة المشتركة وتجميع المنتجات ضمن مجموعات جاهزة، إلى جانب جمع عمليات التخزين الجمركي وغير الجمركي في موقع واحد، بما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد والتنسيق.

وستستفيد المنشأة من تقنيات الطائرات من دون طيار، وأنظمة الجرد الآلي للمخزون باستخدام الروبوتات، وحلول الأتمتة المتقدمة لتعزيز الأداء.

وقال محسن أحمد، المدير التنفيذي لـمنطقة "إي.زي.دبي" اللوجستية في دبي الجنوب، إن المنشأة تدعم خدمات سلسلة إمداد "Unilever"، وتضيف إلى مجموعة القدرات اللوجستية المتاحة ضمن منظومتنا، مؤكداً مواصلة الالتزام بدعم الشركات في تأسيس أعمالها وتوسيع عملياتها، من خلال توفير منظومة متكاملة تلبي متطلباتها اللوجستية المتطورة.

من جانبه، قال آكو جاف، المدير الإداري لقطاع التخزين والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وآسيا والمحيط الهادئ لدى "Iron Mountain"، إن افتتاح أول منشأة لنا للتخزين والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات يمثل محطة مهمة في تطوير أعمال قطاع التخزين والخدمات اللوجستية لدى الشركة في المنطقة، وانطلاقاً من دورنا كشريك موثوق في حماية ما يهم عملاءنا، نلتزم ببناء شراكات استراتيجية مع شركات رائدة، مثل "Unilever"، بهدف فتح آفاق جديدة من خلال تقديم حلول لوجستية مبتكرة وعالية الكفاءة، تسهم في تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد لكلا الطرفين.

وأضاف: نفخر بدعم "Unilever" من خلال عملية متكاملة تجمع بين التخزين وتجهيز الطلبات والخدمات ذات القيمة المضافة، مع إدخال تقنيات مبتكرة لتعزيز الكفاءة وإتاحة رؤية أوضح للمخزون، وتوفر دبي الجنوب منصة ملائمة لهذه العمليات بفضل موقعها الاستراتيجي وشبكة الربط القوية مع أبرز المراكز اللوجستية في المنطقة، ونتطلع إلى مواصلة تطوير قدراتنا في مجال التخزين والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات وأسواق المنطقة.