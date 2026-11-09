"جاهزية سوريا" تطلق مرحلتها الثالثة لتأهيل 20 ألف كادر طبي خلال خمس سنوات

دمشق في 9 نوفمبر/ وام / أطلق البرنامج السوري الإماراتي للجاهزية والاستجابة الطبية "جاهزية سوريا" مرحلته الثالثة، مستهدفاً تدريب وتأهيل 20 ألفاً من الكوادر الطبية والإسعافية والفنية والقيادية خلال خمس سنوات، وذلك في مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني بريف دمشق، بمبادرة مشتركة بين وزارة الصحة السورية وبرنامج الإمارات الوطني للجاهزية والاستجابة الطبية "جاهزية".

وتركز المرحلة الجديدة على توسيع نطاق التدريب والتخصصات والفئات المستفيدة، وتعزيز الشراكات الأكاديمية والمهنية الدولية، من خلال منظومة وطنية تجمع بين التعليم الأكاديمي والتدريب السريري والتطبيق العملي والمحاكاة والتدريب الميداني، بما يتناسب مع احتياجات القطاعات الصحية والأمنية والدفاعية والفرق الطبية الميدانية.

وتشمل البرامج تخصصات طب الطوارئ والرعاية الحرجة والعناية المركزة وطب الكوارث والإصابات الجماعية والفرز الطبي وإدارة الحوادث الكبرى، إلى جانب الرعاية الطبية قبل المستشفى وطب الإصابات والإخلاء الطبي، وطب الحروق والإصابات الشديدة، والاستجابة للحوادث الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.

كما تتضمن إدارة الأزمات الصحية والقيادة والسيطرة ومراكز العمليات والطوارئ، وإعداد المدربين الوطنيين وتطوير قدرات التدريب السريري والمحاكاة، مع اعتماد آليات لتقييم المتدربين نظرياً وعملياً وقياس أثر البرامج على الأداء الفردي والمؤسسي، وربط مخرجات التدريب بالاحتياجات الميدانية ومتطلبات الاستجابة الوطنية.

وترتكز الخطة الخمسية على تحديد الاحتياجات التدريبية وفق القطاعات والتخصصات، وتطوير المناهج والمسارات المهنية، وتنفيذ البرامج الأساسية والمتقدمة والتخصصية، وتفعيل الشراكات الأكاديمية الدولية، إلى جانب متابعة مؤشرات الأداء وقياس أثر التدريب، بما يدعم استدامة التأهيل وتحديث المهارات وتعزيز قدرة المؤسسات والفرق الطبية والإسعافية على الاستجابة لمختلف حالات الطوارئ والأزمات والكوارث.

وأكد الدكتور محمد الخطيب، المدير العام للهيئة السورية للاختصاصات الطبية "البورد السوري"، أن التعاون مع برنامج "جاهزية سوريا" يسهم في تطوير التدريب والتأهيل الطبي والارتقاء بالكفاءات المهنية والتعليم الطبي التخصصي، من خلال تحديث المسارات التدريبية وتعزيز التكامل بين المؤسسات الصحية والأكاديمية ومراكز التدريب، والاستفادة من الخبرات الدولية في إعداد برامج تلبي الاحتياجات الفعلية للكوادر الطبية والإسعافية.

وأضاف أن تأهيل المدربين الوطنيين وتوفير فرص التدريب العملي والمحاكاة يسهمان في تطوير المهارات السريرية والتخصصية وتحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز قدرة المؤسسات على التعامل مع الحالات الطارئة والحرجة، مؤكداً أهمية استمرار التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والتدريبية لتطوير التعليم الطبي والتأهيل المهني وفق المعايير المعتمدة.

من جانبه، أكد الدكتور عادل عبدالله الشامري العجمي، الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء ورئيس مبادرة أطباء الإمارات ورئيس برنامج "جاهزية"، أن المرحلة الثالثة تستهدف بناء منظومة وطنية مستدامة لتأهيل الكوادر الطبية والإسعافية ورفع جاهزية المؤسسات الصحية للتعامل مع الطوارئ والأزمات والكوارث.

وأوضح أن استهداف 20 ألف كادر خلال خمس سنوات يشمل مختلف القطاعات الصحية والأمنية والدفاعية والفرق الطبية الميدانية، مشيراً إلى أن البرنامج يركز على نقل الخبرات الدولية إلى الكفاءات السورية، وتطوير مراكز التدريب والمحاكاة وتأهيل المدربين الوطنيين، بما يضمن استمرارية التدريب والتطوير محلياً.

وتستند المبادرة إلى شراكات أكاديمية ومهنية مع أكثر من عشر جامعات ومؤسسات أكاديمية ومراكز تدريب واعتماد متخصصة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا والمملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف نقل الخبرات وتطوير المناهج ومواءمة البرامج مع المعايير والممارسات الدولية.

وتضم الشراكات المركز الأوروبي لطب الكوارث "CEMEC" في جمهورية سان مارينو، ومركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لطب الكوارث، إلى جانب التعاون مع الهيئة السورية للاختصاصات الطبية "البورد السوري"، لدعم التعليم والتدريب الطبي التخصصي وتطوير القدرات المهنية والأكاديمية الوطنية.