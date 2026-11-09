إطلاق النسخة السادسة من جائزة "جارديانز" العالمية للتمريض 2027 بقيمة 250 ألف دولار

دبي في 9 نوفمبر/ وام / أعلنت مجموعة "أستر دي إم للرعاية الصحية" عن إطلاق النسخة السادسة من جائزة "أستر جارديانز العالمية للتمريض2027" ، التي تأسست تقديراً للإسهامات الاستثنائية في مجال التمريض، حيث تحتفي بالأشخاص الذين يسهم عملهم في الارتقاء برعاية المرضى، وتعزيز أنظمة الرعاية الصحية، ودفع عجلة الابتكار، وإحداث فارق ملموس في المجتمعات.

ودعت المجموعة الممرضين والممرضات المسجلين من جميع أنحاء العالم ، لاستعراض إسهاماتهم في قطاع الرعاية الصحية والتنافس للفوز بجائزة قدرها 250 ألف دولار أمريكي.

ويمكن للمتقدمين تحديد مجالات خبرتهم المهنية في التمريض، ومشاركة تجاربهم من خلال الإجابة على أسئلة تعتمد على دراسات حالات ،ما يتيح لهم تسليط الضوء على نطاق عملهم وأثره في مجالات متنوعة تشمل رعاية المرضى، والتعليم في مجال التمريض، والخدمة الاجتماعية في قطاع الرعاية الصحية أو الصحة العامة، والبحث والابتكار وريادة الأعمال في الرعاية الصحية، بالإضافة إلى القيادة والإدارة في مجال التمريض.

وقال الدكتور آزاد موبين، مؤسس ورئيس مجلس إدارة "أستر دي إم للرعاية الصحية": بينما نطلق الإصدار السادس من هذه الجائزة ، فإننا لا نزال ملتزمين بتقديم القصص الناجحة إلى الواجهة والتأكد من أن المساهمات التمريضية الاستثنائية تحظى بالتقدير والتشجيع الذي تستحقه.