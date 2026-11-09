وفد الداخلية يطلع على برامج تأهيل النزلاء ومتابعتهم في شرطة دبي

أبوظبي في 9 نوفمبر/ وام / زار وفد من وزارة الداخلية، ممثلاً بإدارة الرعاية والمتابعة الشرطية الاتحادية، الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي لتبادل الخبرات التخصصية في مجالات التأهيل والإصلاح ورعاية النزلاء.

استقبل الوفد العميد سلطان عبد الله محمد العويص، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في العوير، فيما ترأس وفد وزارة الداخلية العقيد الدكتور علي مبارك الزعابي، مدير إدارة الرعاية والمتابعة الشرطية الاتحادية.

وأجرى الوفد جولة ميدانية، اطلع خلالها على التجارب والمبادرات النوعية التي تنفذها الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، واستمع إلى شرح حول الرعاية الاجتماعية والنفسية والبرامج التأهيلية والتثقيفية المقدمة للنزلاء، وأساليب تهيئتهم لإعادة دمجهم في المجتمع، بما يعزز استقرارهم الأسري والاجتماعي، والحد من العود إلى الجريمة.

وبحث الجانبان المعايير والإجراءات المتعلقة بمنظومة المتابعة الشرطية وأعمال الخدمة المجتمعية، وسبل تطويرها وفقاً لأفضل الممارسات، بما يرفع كفاءة التنفيذ وفاعلية المتابعة وقياس أثر البرامج، ويدعم تحقيق الأهداف الإصلاحية والوقائية لهذه التدابير.

وتأتي الزيارة في إطار الشراكة الإستراتيجية بين وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة دبي، وتكامل الأدوار في تطوير منظومة الرعاية والمتابعة الشرطية الاتحادية، بما يدعم جهود الوقاية من الجريمة، واستدامة الأمن المجتمعي.