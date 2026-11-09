منظومة التكنولوجيا المالية في أبوظبي تعزّز روابطها بالشبكات المالية العالمية

أبوظبي في 9 نوفمبر/ وام/ تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المالية، مستفيدة من منظومة متكاملة تربط الشركات الناشئة بالمؤسسات المالية والمستثمرين والشركاء الدوليين، بما يعزز تحويل الابتكارات التقنية إلى حلول تجارية، ويدعم تأسيس الشركات ونمو أعمالها وتوسعها انطلاقاً من الإمارة.

وتبرز منظومة «Hub71»، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، بوصفها أحد المحركات الرئيسة لهذا النمو، من خلال ربط الشركات الناشئة بالجهات الحكومية والمؤسسات والشركات والمستثمرين والشركاء العالميين، بما يتيح لها الوصول إلى الفرص التجارية والأسواق الجديدة، إذ بلغت القيمة التراكمية للصفقات التجارية التي أبرمتها الشركات الناشئة ضمن مجتمعها مع المؤسسات 897 مليون درهم.

ويأتي التعاون بين «Hub71» و«ماستركارد»، بالتزامن مع احتفال الأخيرة بمرور 40 عاماً على وجودها في دولة الإمارات، ليعكس تكامل الجهود الرامية إلى دعم مستقبل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي وتعزيز الاقتصاد الرقمي، لا سيما من خلال دور «ماستركارد» شريكاً في منظومة «Hub71+ AI» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.

وتسهم «ماستركارد»، عبر تقنياتها وخبراتها وشبكتها العالمية، في دعم الشركات الناشئة ضمن مجتمع «Hub71» في مجالات المدفوعات وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل المدمج والأصول الرقمية والاستدامة، حيث تطورت مجموعة من أوجه التعاون إلى شراكات استراتيجية طويلة الأمد أسهمت في تطوير حلول مبتكرة وتهيئة دخولها إلى الأسواق.

ومن بين هذه الشركات «ABHI»، التي تأسست في باكستان، وتواصلت مع «ماستركارد» عبر برنامج «Start Path» لاستكشاف فرص التعاون في مجالي التمويل المدمج والوصول المبكر إلى الأجور، إلى جانب «NymCard»، التي تأسست في بيروت، وترتبط مع «ماستركارد» بشراكة استراتيجية في إصدار البطاقات ومعالجة المدفوعات، تشمل حلول إصدار البطاقات للشركات الصغيرة والمتوسطة والمدفوعات عبر الحدود وخدمة «Mastercard Send» وابتكارات الدفع الرقمي.

ويمتد التعاون ليشمل مجالات أخرى من الابتكار المالي، إذ تعمل منصة «Pemo» المتخصصة في إدارة نفقات الشركات الصغيرة والمتوسطة مع «ماستركارد» على تطوير حلول بطاقات الدفع التجارية وإدارة النفقات، واستكشاف فرص جديدة في المدفوعات عبر الحدود والخدمات ذات القيمة المضافة.

كما تتعاون «ماستركارد» مع شركة «CarbonSifr» المتخصصة في التكنولوجيا المناخية، لاستكشاف حلول تمكّن الشركات من قياس بصمتها الكربونية والحد منها، بما يعزز توظيف التكنولوجيا المالية في دعم الاستدامة والممارسات الاقتصادية المسؤولة.

وفي مجال الأصول الرقمية، تتواصل أوجه التعاون مع الشركات الناشئة في مجتمع «Hub71»، من خلال شراكة استراتيجية مع «BitOasis» لتطوير بطاقات دفع مرتبطة بالعملات المشفرة، إلى جانب انضمام شركة «Startale» مؤخراً إلى برنامج «Mastercard Crypto»، في خطوة تعكس اتساع نطاق الابتكار في حلول الدفع والأصول الرقمية.

وقالت بسمة أحمد البادي الظاهري، رئيسة شؤون النمو والقيمة المضافة في «Hub71»، إن منظومة أبوظبي تستمد قوتها من قدرتها على ربط الشركات الناشئة المبتكرة بالشركاء المناسبين في مختلف القطاعات، وإتاحة فرص حقيقية أمامها في الأسواق.

وأضافت أن التعاون مع «ماستركارد» يجسد كيفية تحويل هذه الروابط إلى علاقات تجارية مثمرة تساعد المؤسسين على اختبار جدوى حلولهم والوصول إلى أسواق جديدة وتوسيع نطاق أعمالهم، مؤكدة أن «Hub71» تركز على تهيئة الفرص وتوفير الدعم والعلاقات التي تمكّن الشركات الناشئة من النمو انطلاقاً من أبوظبي والتوسع في الأسواق العالمية.

ولا يقتصر دور «ماستركارد» على التعاون المباشر مع الشركات الناشئة، بل يمتد إلى ربطها بشبكة واسعة من البنوك المصدرة للبطاقات وجهات قبول المدفوعات ومعالجي المعاملات وشركاء الخدمات المصرفية الرقمية والمستثمرين وشركات التكنولوجيا المالية، بما يتيح للمؤسسين الاستفادة من الخبرات المتخصصة وبناء شراكات تجارية وتطوير حلولهم وطرحها في الأسواق، فضلاً عن استكشاف فرص التوسع ضمن منظومة الخدمات المالية العالمية.

من جانبها، قالت جينا بيترسون سكيرم، النائبة الأولى للرئيس والمديرة الإقليمية لدولة الإمارات وسلطنة عُمان في «ماستركارد»، إن الجيل المقبل من الابتكار المالي يعتمد على مدى فاعلية الربط بين الأفكار والتكنولوجيا والفرص، مشيرة إلى أن التعاون مع «Hub71» يجمع طموح مجتمع التكنولوجيا المالية في أبوظبي مع تقنيات «ماستركارد» وخبراتها وشبكتها العالمية، بما يدعم تحويل الأفكار المبتكرة إلى حلول تلبي احتياجات السوق الفعلية.

وأضافت أن «ماستركارد»، مع احتفالها بمرور 40 عاماً على وجودها في دولة الإمارات، تواصل التزامها بدعم التجارة وتطوير الاقتصاد الرقمي وإتاحة مزيد من الفرص أمام الأفراد والشركات لتحقيق كامل إمكاناتهم.

وفي إطار توسيع فرص التعاون، تتيح «Hub71» للشركات الناشئة ضمن مجتمعها استكشاف فرص العمل مع «ماستركارد» عبر عدد من المبادرات، من بينها برنامج «Mastercard Lighthouse UAE»، الذي أُطلق بالتعاون مع مكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في دولة الإمارات.

ويربط البرنامج الشركات الناشئة الواعدة التي ترتكز حلولها بصورة أساسية على الذكاء الاصطناعي بالمؤسسات المالية والمستثمرين وخبراء القطاع وشركاء المنظومة، بما يدعم تطوير حلولها واستكشاف الفرص التجارية المتاحة أمامها.

ويعكس هذا التعاون نموذجاً لتكامل أدوار المؤسسات والشركات العالمية والمنظومات الداعمة لريادة الأعمال في أبوظبي، بما يعزز قدرة الإمارة على استقطاب الابتكار وتطوير حلول مالية جديدة، وترسيخ موقعها منصةً لانطلاق الشركات الناشئة نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.