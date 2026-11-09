مركز دبي للسلع المتعددة يسجل 740 شركة أمريكية بنمو 6.5%

دبي في 9 فبراير/ وام / أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، عن نمو عدد الشركات الأمريكية المسجلة لديه بنسبة 6.5% خلال الأشهر الـ12 الماضية، ليصل إجمالي عددها إلى 740 شركة.

ويضم المركز حالياً ما يقارب نصف إجمالي الشركات الأمريكية العاملة في دولة الإمارات، والمقدّر عددها بنحو 1,500 شركة، مما يعزز مكانته مركزاً تجارياً رائداً للشركات الأمريكية الساعية إلى التوسع في بعض أسرع الأسواق نمواً على مستوى العالم.

ويأتي النمو المتواصل في عدد الشركات الأمريكية في ظل تنامي العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، حيث سجّلت التجارة السلعية الثنائية مستوى قياسياً بلغ 39.1 مليار دولار أمريكي في عام 2025، بزيادة نسبتها 13% على أساس سنوي.

كما ارتفعت الصادرات الأمريكية إلى دولة الإمارات بنسبة 16.2% لتصل إلى 31.4 مليار دولار أمريكي، مما يعزز مكانة دولة الإمارات بوصفها أكبر سوق للصادرات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام السابع عشر على التوالي.

وتعكس هذه الأرقام متانة الشراكة الاقتصادية بين البلدين والفرص التجارية المتنامية أمام الشركات الأمريكية الساعية إلى توسيع حضورها الدولي.

وفي ضوء هذا الزخم، اختتم مركز دبي للسلع المتعددة أحدث جولاته الترويجية التجارية في ميامي ضمن مبادرة "وُجد من أجل التجارة"، بمشاركة قادة الأعمال الأمريكيين وممثلي القطاعات الاقتصادية، لاستعراض فرص التوسع في الأسواق الدولية انطلاقاً من دبي. وشملت الزيارة أيضاً تنظيم طاولة مستديرة متخصصة بعنوان "التجارة والاستثمار والثروات الخاصة بين دبي وأمريكا اللاتينية"، بهدف توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي والأمريكتين.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: تواصل الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة ترسيخ قوتها وتوسيع آفاقها، حيث سجّلت التجارة السلعية الثنائية مستوى قياسياً بلغ 39.1 مليار دولار أمريكي في عام 2025 كما حافظت دولة الإمارات على مكانتها بوصفها أكبر سوق للصادرات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام السابع عشر على التوالي، بما يعكس متانة العلاقات التجارية بين البلدين وحجم الفرص المتاحة أمام مجتمع الأعمال في كليهما.

وأضاف: نلمس هذا الزخم بصورة مباشرة في مركز دبي للسلع المتعددة، حيث نما مجتمع الشركات الأمريكية المسجلة لدينا بنسبة 6.5% خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، ليصل عددها إلى 740 شركة، أي ما يقارب نصف إجمالي الشركات الأمريكية العاملة في دولة الإمارات، والمقدّر عددها بنحو 1,500 شركة.

وقال : تأتي جولتنا الترويجية ضمن مبادرة ’وُجد من أجل التجارة’ في ميامي، التي نُظّمت بالتعاون مع القنصلية العامة لدولة الإمارات في ميامي وغرفة تجارة ميامي الكبرى، استثماراً للمزايا التكاملية التي تتمتع بها دبي وميامي بوصفهما بوابتين استراتيجيتين للأسواق العالمية. ونتطلع إلى استقطاب المزيد من الشركات الأمريكية إلى مجتمع أعمالنا، وتمكينها من بناء شراكات جديدة وتوسيع نطاق عملياتها في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا انطلاقاً من دبي.

ونُظّمت فعالية "وُجد من أجل التجارة" في ميامي بالشراكة مع غرفة تجارة ميامي الكبرى، بمشاركة قادة الأعمال وممثلي القطاعات الاقتصادية لاستكشاف فرص التوسع في الأسواق الدولية انطلاقاً من دبي.

كما نظّم مركز دبي للسلع المتعددة طاولة مستديرة متخصصة بعنوان "التجارة والاستثمار والثروات الخاصة بين دبي وأمريكا اللاتينية"، بالتعاون مع القنصلية العامة لدولة الإمارات في ميامي. وشهدت الطاولة المستديرة مشاركة ممثلين عن أسواق أمريكا اللاتينية لبحث فرص توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية، مع التركيز بشكل خاص على الثروات الخاصة والمكاتب العائلية والتوسع الدولي للأعمال.

وتتنوع القطاعات التي تعمل فيها الشركات الأمريكية المسجلة لدى مركز دبي للسلع المتعددة، لتشمل التكنولوجيا والخدمات المهنية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والطاقة والإعلام والتسويق والعملات المشفرة وتقنيات الويب 3. ويواصل المركز تمكين الشركات الأمريكية من الوصول إلى العملاء الدوليين والشركاء التجاريين.