مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية وسلطة مدينة دبي الطبية ينظّمان معرض نبض الصحة للتوظيف 2026

دبي في 9 نوفمبر / وام / نظّم مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي وسلطة مدينة دبي الطبية، الجهة المنظمة والمشرفة على تنمية الأعمال في مدينة دبي الطبية، معرض نبض الصحة للتوظيف 2026، وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة الصحة بدبي

.وجمع المعرض نخبة من مؤسسات الرعاية الصحية الرائدة من القطاع الخاص والكفاءات الإماراتية الواعدة، لاستكشاف فرص العمل المتاحة في مختلف مجالات القطاع الصحي، حيث وفر 347 فرصة عمل في مختلف الوظائف والتخصصات، بما يدعم جهود استقطاب الكفاءات الوطنية وتنمية قدراتها في القطاع.

وشهد المعرض، الذي أقيم في مجمع محمد بن راشد الأكاديمي الطبي في مدينة دبي الطبية، إقبالاً لافتاً من الباحثين عن عمل والخريجين والطلبة الإماراتيين الراغبين في بناء مسيرتهم المهنية في القطاع الصحي. وأتاح لهم فرصة التواصل المباشر مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية والمؤسسات العاملة في مدينة دبي الطبية، والتعرف إلى الوظائف الشاغرة والمسارات المهنية وفرص التطوير المتاحة.

وقال سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: "يأتي معرض نبض الصحة للتوظيف 2026 ترجمةً لنهجٍ وطني راسخ في تمكين الكفاءات الإماراتية، وتعزيز حضورها في القطاع الصحي الذي يعد قطاعاً حيوياً ومحركاً رئيسياً في مسيرة التنمية الشاملة التي تخطوها دبي ودولة الإمارات. ونؤمن في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي بأن الاستثمار الأمثل هو الاستثمار في الإنسان، حيث يوفر نبض الصحة المنصة المثلى التي تجمع بين الطلبة والخريجين والطامحين لتطوير مساراتهم المهنية والمؤسسات الرائدة في القطاع الصحي، بما يتيح لهم فرصاً للنمو المهني والتقدم الوظيفي. كما تدعم المبادرة مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتتماشى مع توجيهات قيادتنا الرشيدة في بناء كوادر وطنية مؤهلة تقود مستقبل القطاع الصحي وتحفز التنمية المستدامة".

وقال عصام كلداري، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية: "يجسد معرض نبض الصحة للتوظيف التزام سلطة مدينة دبي الطبية المستمر بتعزيز القطاع الصحي في دولة الإمارات، من خلال إتاحة الفرص أمام الكفاءات الإماراتية للانضمام إلى بيئات عمل مهنية حيوية وداعمة. ونؤمن في سلطة مدينة دبي الطبية بأن تمكين الكفاءات الوطنية، عبر توفير فرص التوظيف والتطوير المهني والتقدم الوظيفي، يشكل ركيزة أساسية لإعداد كوادر صحية تتمتع بالمرونة والجاهزية لمواكبة متطلبات المستقبل. ومن خلال جمع الكفاءات الوطنية والجهات العاملة في القطاع الصحي تحت مظلة معرض نبض الصحة، نسهم في دعم وتكريس التزام دبي بتطوير القدرات الوطنية، والارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، وترسيخ مكانتة الإمارة وجهة عالمية للتميز الطبي".

ويعكس المعرض التزام الجهات المشاركة بإعداد كوادر وطنية مؤهلة وتطوير مهاراتها، بما يسهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات الرامية إلى توسيع حضور المواطنين في القطاعات الاستراتيجية، بما فيها القطاع الصحي.

وشارك في المعرض عدد من المؤسسات والجهات العاملة في قطاع الرعاية الصحية، التي أتاحت فرصاً وظيفية في التخصصات الطبية والإدارية والتقنية والخدمات المساندة. كما اطلع الحضور على برامج التدريب والتطوير المصممة لصقل مهاراتهم ورفع جاهزيتهم للعمل في هذا القطاع.

وتواصل مدينة دبي الطبية، بصفتها وجهة رائدة للرعاية والرفاهية الصحية، التزامها بتوفير منصات تدعم تنمية الكفاءات والابتكار والتميز في مجال الرعاية الصحية، إلى جانب إتاحة الفرص التي تمكّن الجيل المقبل من الكفاءات الإماراتية من تحقيق طموحاتهم المهنية