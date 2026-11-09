كهرباء دبي تدعم جاهزيتها المستقبلية بإطار ابتكار عالمي من فئة 6 نجوم

دبي في 9 نوفمبر/ وام / تعتمد هيئة كهرباء ومياه دبي منظومة متكاملة لاستكشاف الفرص والتحديات المستقبلية، وتحليل التوجهات العالمية والتقنيات الناشئة، لتطوير حلول وخدمات وعمليات مستقبلية تسهم في مواكبة التغيرات المتسارعة في قطاعي الطاقة والمياه.

ويعكس "إطار الابتكار وصناعة المستقبل"، الذي طوره قطاع الابتكار والمستقبل في الهيئة، وحصل على تصنيف 6 نجوم في "المسابقة العالمية لأفضل الممارسات"، نضج الممارسات المؤسسية للهيئة في استشراف المستقبل وربط الرصد والتحليل بالتخطيط والتنفيذ وقياس الأثر.

واستوحت الهيئة المراحل الثلاث للإطار "تخيل المستقبل؛ وتصميمه؛ وتنفيذه" من مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".. "المستقبل سيكون لمن يستطيع تخيله وتصميمه وتنفيذه".

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نعمل في إطار رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، على استشراف مستقبل القطاعات الاستراتيجية وفق أسس علمية سليمة قائمة على الابتكار، لمواجهة تحديات المستقبل وتحويلها إلى فرص واعدة.

وأضاف: من خلال تحليل الاتجاهات العالمية ووضع السيناريوهات المستقبلية، نعمل على تطوير مبادرات ومشاريع نوعية تدعم استدامة قطاعي الطاقة والمياه، وتسهم في تحقيق سعادة المتعاملين والمجتمع بشكل عام. ويمثل "إطار الابتكار وصناعة المستقبل" أحد الأدوات التي نعتمد عليها لتطوير استراتيجيات تتسم بالمرونة والابتكار ضمن منظومة متكاملة تشمل خطط عمل قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، يتم تنفيذها وفق آليات محددة، بما يضمن مواكبة التطورات المتسارعة في مختلف مجالات عمل الهيئة.

ويسهم "إطار الابتكار وصناعة المستقبل" المعزز بالذكاء الاصطناعي في تعزيز جاهزية الهيئة للمستقبل عبر تحويل المؤشرات والتوجهات المستقبلية والتقنيات الناشئة إلى فرص استراتيجية وقرارات ومبادرات ومشاريع رائدة، بما في ذلك مبادرات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي التي تدعم توظيف التقنيات الرقمية والحلول الذكية في مختلف عمليات وخدمات الهيئة.

ويتكون الإطار من ثلاث مراحل رئيسية مترابطة هي: تخيل المستقبل، وتصميم المستقبل، وتنفيذ المستقبل وتركز مرحلة "تخيل المستقبل" على استكشاف الفرص والتحديات والاستفادة من الاستراتيجيات والتوجهات والتقنيات الحديثة والأفكار المستقبلية لتحديد ملامح الخدمات والعمليات المستقبلية. وتنتقل المخرجات إلى مرحلة "تصميم المستقبل"، التي يتم خلالها تطوير التصورات والخطط والحلول المناسبة، وصولاً إلى مرحلة "تنفيذ المستقبل"، التي تركز على تحويل هذه الخطط والحلول إلى تطبيقات ومبادرات عملية.