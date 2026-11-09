تمديد فترة الاشتراك في مسابقة أصدقاء اللغة العربية بأبوظبي

أبوظبي في 9 نوفمبر / وام / أعلـن مركـز أبوظبـي للغـة العربيـة عن تمديد فترة الترشـح للدورة السادسة من مسـابقة "أصدقـاء اللغــة العربيــة"، التي تستهدف الأطفــال واليافعيــن مــن عمر 8 سـنوات إلى 16 عاماً، من الناطقين باللغة العربية والناطقين بغيرها، وذلك حتى 15 نوفمبر الجاري.

وتهدف المسابقة، التي ينظمها المركز سنوياً، إلى تعزيز مكانة اللغة العربية، وتحفيز الأطفال واليافعين على الاهتمام بها، وإتقان نطقها في حياتهم اليومية، والتعريف بجمالياتها ودورها الحضاري وأهميتها، فضلاً عن تشجيع الناطقين بغير العربية على تعلمها والتحدث بها، ورفع وعي الأهالي بأهمية إتقان أطفالهم اللغة العربية.

ودعا المركز أولياء الأمور والأهالي والمدارس إلى تشجيع أبنائهم من الطلبة على المشاركة في المسابقة، من خلال تقديم فيديوهات تعكس علاقتهم باللغة العربية، لما لها من تأثير إيجابي في بناء شخصياتهم وتوسيع مداركهم. على ألا تتجاوز مدة الفيديو دقيقتيـن، ويتناول موضوعات تعكس خبرات المشاركين في اللغة العربية.

وتكون المشاركة باختيار نص شعري أو نثري بليغ، باللغة العربية، وإلقائه بطريقة تعكس فهم النص والتفاعل معه، وبلغة سليمة خالية من الأخطاء. وبمناسبة عام الأسرة، فإن المركز يحث المشاركين على اختيار نصوص تناسب موضوع الأسرة.