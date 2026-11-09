تدرا تشرك أصحاب الهمم في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية الشاملة

دبي في 9 نوفمبر/ وام / نظمت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية النسخة الثالثة من منتدى النفاذية الرقمية 2026، تحت شعار "اختلافنا يُلهم، وتجربتنا تجمعنا"، بمشاركة أصحاب الهمم وكبار المواطنين وممثلين عن الجهات الحكومية، إلى جانب خبراء ومختصين في مجالات النفاذية الرقمية وتصميم الخدمات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، في نسخة ركزت على المشاركة المباشرة للمستخدمين في تقييم الخدمات الحكومية الرقمية واقتراح سبل تطويرها.

وأقيم المنتدى في إطار جهود "تدرا" لدعم تطبيق السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية، وتعزيز جاهزية الجهات الحكومية لتطوير خدمات رقمية تراعي احتياجات مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في تمكين الجميع من الوصول إلى الخدمات الحكومية واستخدامها بسهولة واستقلالية وخصوصية.

وتميزت النسخة الثالثة من المنتدى بالتركيز على المشاركة المباشرة والتطبيق العملي، من خلال جمع أصحاب الهمم مع فرق تصميم وتطوير الخدمات الحكومية في جلسات تفاعلية، بهدف الاستفادة من تجارب المستخدمين الفعلية في تحديد العوائق والتحديات التي قد تواجههم عند استخدام الخدمات الرقمية، واقتراح حلول وتحسينات قابلة للتطبيق.

وأكد سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن نجاح التحول الرقمي لا يُقاس بمجرد إتاحة الخدمات، بل بقدرة جميع أفراد المجتمع على الوصول إليها والاستفادة منها بسهولة وثقة واستقلالية.

وقال: طموحنا يتجاوز توفير خدمات رقمية متاحة للجميع، إلى بناء تجربة حكومية شاملة تستمع إلى احتياجات مختلف أفراد المجتمع، وتمنحهم دوراً فاعلاً في تطوير الخدمات وتحسينها. ونؤمن بأن النفاذية الرقمية يجب أن تكون جزءاً أساسياً من تصميم الخدمة منذ بدايتها، وليست متطلباً يُضاف في مراحلها الأخيرة، بما يضمن تطوير خدمات رقمية أكثر شمولاً وسهولة في الاستخدام، وتلبي احتياجات الجميع.

وقال سعادة المهندس محمد الزرعوني، نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: تمثل النفاذية الرقمية أحد المحاور المهمة في تطوير منظومة الحكومة الرقمية، وتتطلب تكامل الجهود بين الجهات الحكومية لتبني معايير وممارسات تضمن استدامة جودة الخدمات الرقمية. ومع دخول الذكاء الاصطناعي في مراحل متقدمة من تطوير الخدمات، تبرز الحاجة إلى مواكبة هذه التحولات من خلال تطوير أطر العمل والمعايير الفنية، وتعزيز قدرات فرق العمل الحكومية على توظيف التقنيات الحديثة بصورة مسؤولة، بما يدعم بناء منظومة رقمية أكثر كفاءة واستعداداً للمستقبل.

وشهد المنتدى كلمة لسعادة ماجد العصيمي، المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، تناولت أهمية إشراك أصحاب الهمم في تصميم الخدمات الرقمية وتطويرها واختبارها، بما يعزز دورهم بوصفهم شركاء فاعلين في تحسين التجربة الحكومية الرقمية.

وتضمن البرنامج ورشة تفاعلية بعنوان "تخطيط رحلة المستخدم"، شارك فيها ممثلون عن الجهات الحكومية وأصحاب الهمم وخبراء النفاذية الرقمية ضمن مجموعات عمل مشتركة، لمراجعة خدمات حكومية رقمية فعلية من منظور المستخدم، وتحليل مراحل الحصول على الخدمة، وتحديد العوائق المرتبطة بالنفاذية وسهولة الاستخدام، وصولاً إلى اقتراح تحسينات عملية وأولويات يمكن مشاركتها مع فرق الخدمات المعنية.

واستعرضت مجموعات العمل أبرز التحديات والملاحظات التي تم رصدها، إلى جانب مجموعة من التوصيات والأولويات المقترحة لتحسين الخدمات الحكومية الرقمية.

وفي محور الذكاء الاصطناعي، تضمن المنتدى جلسة متخصصة قدمتها جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، تناولت الفرص التي تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير تجارب رقمية أكثر نفاذية، وأهمية مراعاة احتياجات أصحاب الهمم عند تصميم الخدمات الحكومية المدعومة بهذه التقنيات، بما يضمن الاستفادة منها دون أن تؤدي إلى إيجاد عوائق رقمية جديدة.

واستعرض المنتدى كذلك التوجهات المستقبلية لتعزيز النفاذية الرقمية، بما في ذلك العمل على تأسيس مجتمع لاختبار النفاذية الرقمية يضم أصحاب الهمم ومستخدمي التقنيات المساعدة، بهدف تعزيز التواصل المستمر بينهم وبين فرق تطوير الخدمات الحكومية، وإتاحة فرص مشاركتهم مستقبلاً في اختبار الخدمات والنماذج الأولية.

ويعكس المنتدى توجه "تدرا" نحو تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمستخدمين والخبراء، وتحويل تجارب المستخدمين وملاحظاتهم إلى توصيات عملية تسهم في تطوير خدمات حكومية رقمية أكثر نفاذية وشمولاً، بما يضمن تجربة رقمية تلبي احتياجات مختلف أفراد المجتمع.