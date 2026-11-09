منصة "NXTPLAY" تستثمر في غالوب غلوبال لتعزيز توسع فعاليات البادل الدولية

دبي في 9 نوفمبر/ وام / أعلنت منصة NXTPLAY الاستثمارية، التي شارك في تأسيسها حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، البلجيكي تيبو كورتوا، وغونزالو فيلا، الدخول في شراكة استراتيجية مع شركة غالوب غلوبال، التي تتخذ من دبي مقراً لها، في أول استثمار للمنصة في رياضة البادل.

وبحسب البيان، تهدف الشراكة إلى دعم خطط شركة غالوب غلوبال لتوسيع محفظة الفعاليات الرياضية الدولية، وتعزيز حضورها في عدد من الأسواق العالمية.

وتنظم شركة غالوب غلوبال بطولة "إعمار دبي بريميير بادل P1"، التي تقام ضمن جولة Premier Padel العالمية، كما تعمل على تطوير وتنظيم فعاليات رياضية وتجارب جماهيرية في عدد من الأسواق.

وأوضح البيان أن الشراكة تجمع بين خبرات منصة NXTPLAY في مجالي الرياضة والإعلام، وخبرات شركة غالوب غلوبال في تنظيم وتطوير الفعاليات الرياضية، بما يدعم تنفيذ خططها للتوسع في أسواق جديدة.

وقال تيبو كورتوا إن رياضة البادل تشهد نمواً في عدد من الأسواق، وإن منصة NXTPLAY تتطلع إلى الاستثمار في شركات تعمل في هذا القطاع، مشيراً إلى أن الشراكة مع غالوب غلوبال تأتي في إطار هذا التوجه.

من جانبه، قال إيفان موديا، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة غالوب غلوبال، إن انضمام NXTPLAY مستثمراً وشريكاً استراتيجياً يدعم خطط الشركة للتوسع في الأسواق الدولية، ويعزز التعاون في تطوير الفعاليات الرياضية.

ويتزامن الإعلان عن الشراكة مع إقامة نسخة عام 2026 من بطولة «إعمار دبي بريميير بادل P1» في مجمع حمدان الرياضي بدبي.