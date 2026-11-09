"دبي الصحية" تتعاون مع "مؤسسة عبد الله الغرير"لتطوير حلول صحية مبتكرة

دبي في 9 نوفمبر/ وام/ أعلنت"دبي الصحية" توقيع اتفاقية تعاون مع "مؤسسة عبد الله الغرير" في مجالات التعليم وبناء القدرات والابتكار، تشمل إطلاق مبادرات تعليمية مشتركة وتبادل المعرفة، إلى جانب الاستفادة من الأساليب التعليمية المبتكرة لتطوير مهارات المتدربين وتمكينهم من تصميم حلول تسهم في الارتقاء بالرعاية الصحية.

وقع الاتفاقية الدكتورة حنان السويدي، نائب المدير التنفيذي والمدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في "دبي الصحية"، ونائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الأكاديمية، ومنى غندر، نائبة الرئيس الأول للحلول المبتكرة والشراكات الاستراتيجية في مؤسسة عبد الله الغرير.

وقال الدكتور وائل بامدهف، نائب عميد كلية الدراسات الطبية العليا في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: "تعكس هذه الشراكة التزامنا بتطوير نماذج تعليمية مبتكرة تواكب التحولات المتسارعة في القطاع الصحي. ومن خلال إتاحة الفرصة لمنتسبي البرنامج لاكتساب مهارات خاصة في تصميم وتطوير حلول صحية باستخدام الألعاب الرقمية، نسهم في إعداد كوادر قادرة على توظيف التقنيات الحديثة لتعزيز التوعية الصحية، ما يدعم رؤيتنا في الارتقاء بصحة الإنسان".

من جهتها أكدت منى غندر أن القيمة الحقيقية للمهارات الرقمية تتجلى عندما يتمكن المتعلمون من توظيفها لمواجهة تحديات واقعية، واكتساب خبرات عملية تؤهلهم لمتطلبات سوق العمل المستقبلية ، مشيرة إلى أن هذه الشراكة تتيح تطبيق هذا النهج في قطاع الرعاية الصحية، من خلال تمكين المتدربين من تصميم حلول مبتكرة بالتعاون مع الأطباء والأكاديميين وخبراء القطاع .

وتأتي هذه الشراكة امتداداً لجهود مؤسسة عبد الله الغرير في ربط التعليم بمتطلبات سوق العمل، من خلال إتاحة فرص التعلم العملي واكتساب المهارات التي تحتاجها القطاعات المختلفة، بما فيها قطاع الرعاية الصحية.

وفي إطار هذا التعاون، أطلقت"دبي الصحية" و"مؤسسة عبد الله الغرير"، بالشراكة مع "مركز إسطنبول الدولي للقطاع الخاص في التنمية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي" وشركة "أتش بي" معسكراً تدريبياً متخصصاً في تطوير الألعاب الرقمية، لمدة 16 أسبوعاً، ويستهدف منتسبي برامج التعليم الطبي للدراسات العليا في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، التي تجسد رؤية "دبي الصحية" في الارتقاء بصحة الإنسان عبر التعليم الطبي والبحث العلمي.

وإلى جانب المعسكر التدريبي، تضع الاتفاقية إطاراً مستداماً للتعاون بين "دبي الصحية" ومؤسسة عبد الله الغرير في عدد من المبادرات التعليمية والابتكارية.

وسيبحث الطرفان فرص التعاون في مشاريع البحث والتطوير المشتركة، ومسابقات الابتكار، وبرامج التدريب العملي، والدورات القصيرة، وورش العمل، إضافةً إلى أنشطة تبادل المعرفة التي تشمل أعضاء الهيئة الأكاديمية والطلبة والموظفين والفرق الإكلينيكية.