الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشيد بإنجازات الإمارات في الأمان النووي

أبوظبي في 9 نوفمبر/ وام/ أشادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإنجازات التي حققتها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في تعزيز الأمان النووي، مستفيدةً من خبرتها في الرقابة على محطة براكة للطاقة النووية تزامنا مع مرور خمسة أعوام على تشغيلها.

وجاءت هذه الإشادة عقب بعثة مراجعة دولية استضافتها الهيئة لتقييم كيفية الاستفادة من خبرات تشغيل المحطة في تطوير الأنشطة الرقابية وتعزيز الأمان. وتعكس هذه الإنجازات حرص دولة الإمارات على مواصلة دعم أنظمتها الرقابية والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية.

ومنذ بدء التشغيل التجاري للوحدة الأولى في محطة براكة في أبريل 2021، واصلت دولة الإمارات تطوير قدراتها في الرقابة النووية بالاستفادة من الخبرات العملية وتبادل المعرفة والتعاون الدولي. وتوفر وحدات المحطة الأربع نحو 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء، وهو إنجاز بارز يدعم توفير طاقة آمنة ومستدامة.

وراجعت البعثة منهجية الهيئة في جمع المعلومات والخبرات المستخلصة من تشغيل محطة براكة وتحليلها، وكيفية استخدامها لتطوير أعمال التفتيش وتقييم الأمان واتخاذ القرارات الرقابية.

وسلطت البعثة الضوء على عدد من أفضل الممارسات المطبقة لدى الهيئة، من بينها وجود برنامج للاستفادة من خبرات التشغيل، ووضوح مسؤوليات الموظفين، وتطبيق الدروس المستفادة في العمل الإداري. بالإضافة الى العمل على تطوير متطلبات تأهيل الموظفين، وأساليب تقييم تأثير الأداء البشري وتنظيم العمل على الأمان، والأنظمة المستخدمة لرصد خبرات التشغيل ذات الصلة وتحليلها.

وتعكس نتائج البعثة جهود دولة الإمارات والتزامها بالتطوير المستمر ومنهجيتها الاستباقية لتعزيز مستويات الأمان النووي طوال فترة تشغيل محطاتها النووية.

وبصفتها الجهة الرقابية النووية المستقلة في الدولة، تتولى الهيئة التأكد من التزام الأنشطة النووية بالمتطلبات الوطنية ومعايير الأمان الدولية، وتضع حماية الجمهور والبيئة في مقدمة أولوياتها.

وتأتي هذه البعثة ضمن التعاون المستمر بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحرص الدولة على الاستفادة من البعثات الدولية وتعزيز الشفافية وتبادل الخبرات.

وتواصل الإمارات العمل مع شركائها الدوليين لتطوير الأمان النووي ودعم الاستخدام الآمن والسلمي للطاقة النووية.