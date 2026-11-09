الطقس المتوقع غدا

أبوظبي في 9 نوفمبر/ وام / يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية والغربية، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار.

الرياح شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.

الخليج العربي مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:00 والمد الثاني 02:32 والجزرالأول عند الساعة 20:06 والجزر الثاني عند الساعة 07:05.

بحر عمان وخفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 09:10 والمد الثاني 23:07 والجزر الأول عند الساعة 15:59 والجزر الثاني عند الساعة 04:48.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 33 24 70 20

دبي 33 25 65 25

الشارقة 32 21 75 20

عجمان 33 23 75 25

أم القيوين 34 18 75 30

رأس الخيمة 33 17 80 20

الفجيرة 34 26 60 25

العين 34 23 50 20

ليوا 34 22 70 30

الرويس 33 25 75 35

السلع 33 24 75 35

دلما 30 24 85 55

طنب الكبرى/ الصغرى 32 26 80 45

أبو موسى 32 26 80 55.