ورشة متخصصة تعزز مهارات 15 مختصاً للتعامل مع العنف الأسري

دبي في 9 نوفمبر/ وام / نظمت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية ورشة تدريبية متخصصة حول التعامل مع فئة البالغين في حالات العنف الأسري قدمتها آمنة المطوع مدير الخدمات النفسية في المؤسسة بمشاركة 15 مختصًا وذلك في مقر مؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية ويأتي ذلك في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بالكفاءات المهنية وتعزيز جاهزية المختصين في مجالات الحماية والرعاية.

وهدفت الورشة إلى تعزيز مهارات المشاركين في التعامل المهني مع الحالات بمختلف مراحلها من خلال تزويدهم بالمعارف والأدوات التي تساعدهم على فهم الاحتياجات وتقييمها بدقة وتحديد أساليب التدخل الملائمة وصولًا إلى توفير المساندة التي تراعي خصوصية كل حالة ومتطلباتها.

وأكدت سعادة شيخة سعيد المنصوري المدير العام لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة أن الارتقاء بخدمات الرعاية والمساندة مسؤولية مشتركة تستدعي تكامل الأدوار وتضافر الخبرات بين المؤسسات مشيرة إلى حرص المؤسسة على تسخير تجربتها المتخصصة في بناء قدرات الجهات المعنية ومشاركة أفضل الممارسات بما يسهم في تطوير منظومة العمل والارتقاء بمستوى الاستجابة لاحتياجات الأفراد والأسر.

وقالت إن قوة المؤسسات تقاس بالأثر الذي تصنعه في حياة الناس وبقدرتها على الوصول إليهم بخدمات نوعية تحفظ كرامتهم وتلبي احتياجاتهم مشيرة إلى أن المؤسسة تعمل على توسيع دائرة الاستفادة من خبراتها والاستثمار في الكفاءات من خلال التدريب ونقل المعرفة بما يمكن المختصين من أداء أدوارهم بدقة ومهنية عالية واتخاذ التدخل الملائم الذي يدعم مسار المتعامل نحو التعافي والاستقرار.

وأضافت أن هذا التعاون يكتسب أهمية خاصة في عام الأسرة 2026 وينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 في تعزيز استقرار الأسرة وتماسكها وجودة حياتها مؤكدة مواصلة العمل مع الشركاء لتوسيع آفاق التعاون وتكامل الجهود بما يعزز قدرة المؤسسات على إحداث أثر مستدام في حياة الأفراد والأسر ويسهم في بناء مجتمع أكثر ترابطًا واستقرارًا.

من جانبها قالت سعادة الشيخة موضي بنت محمد الشامسي رئيس مؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية إن الأسرة في إمارة الشارقة ليست ملفًا نعمل عليه بل أولوية وطنية وركيزة أصيلة في نهجنا التنموي ومن هذا المنطلق نؤمن بأن حماية الأسرة تبدأ من تمكين من يقفون في الصفوف الأولى لحمايتها وهذه الورشة تجسّد قناعتنا بأن الاستثمار في الكوادر المختصة هو أصدق أشكال الاستثمار في استقرار المجتمع لأن أثر المختص المؤهل يمتد من الحالة الواحدة إلى الأسرة كلها.

وأعربت عن اعتزازها بشراكتنا مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وبما قدمته من خبرة نوعية أثرت معارف فريقنا وصقلت أدواته المهنية وفي عام الأسرة 2026 تتأكد الحاجة إلى أن تتكامل مؤسساتنا وتتبادل خبراتها لتبقى منظومة الحماية والرعاية في دولتنا قوية ومتماسكة وقادرة على الوصول إلى كل أسرة تحتاج إلى من يساندها ونتطلع إلى مواصلة هذا التعاون بما يعزز الاستجابة المتخصصة ويحفظ كرامة الأفراد ويصنع أثرًا مستدامًا في مجتمعنا.

وتناولت الورشة عددًا من المؤشرات المرتبطة بالعنف الأسري بما في ذلك الإصابات الجسدية والاضطرابات النفسية والمخاوف أو التهديدات الخارجية الصادرة عن مرتكب الإساءة مع التركيز على كيفية رصد هذه المؤشرات وفهم دلالاتها عند تقييم الحالات.

واستعرضت مجموعة من مناهج التدخل والعلاج شملت العلاج المعرفي السلوكي والاسترخاء والعلاج بالفن والتأمل واليقظة الذهنية إلى جانب آليات المتابعة اللاحقة وإعداد خطط السلامة والأمان بما يراعي احتياجات المتعاملين وأسرهم ويضمن استمرارية المساندة.

وشمل الجانب التطبيقي تدريبات قائمة على سيناريوهات واقعية أتاحت للمشاركين توظيف المفاهيم والأساليب التي تناولتها الورشة والتدرب على تحليل الحالات وتحديد التدخل المهني الأنسب وفق معطيات كل حالة.