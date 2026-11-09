أبوظبي تطلق حملة "أمان أطفالنا أمانتنا" لتعزيز حماية الطفل

أبوظبي في 9 نوفمبر/ وام / أطلقت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، بالتعاون مع شركائها، حملة "أمان أطفالنا أمانتنا" ، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بمنظومة "دام الأمان" ودورها في حماية الأطفال في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي، وتقديم معلومات واضحة ومبسطة تمكّن أولياء الأمور والمعلمين وأفراد المجتمع من التعرف إلى المؤشرات التي قد تدل على تعرض الأطفال للإساءة أو الإهمال، ومعرفة كيفية التصرف والإبلاغ عن المخاوف المتعلقة بسلامتهم، والجهات التي يمكنهم اللجوء إليها للحصول على الدعم والمساندة.

فحماية الأطفال مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجهود وتوافر منظومة متكاملة تضمن لكل طفل الحق في النمو في بيئة آمنة وداعمة كما تتطلب مجتمعاً واعياً يمتلك المعرفة اللازمة للتعرف المبكر إلى مؤشرات الخطر واتخاذ الخطوات المناسبة للوقاية من الأذى، بما يضمن حصول الأطفال وأسرهم على الدعم اللازم في الوقت المناسب.

وفي هذا الإطار، أنشأت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، بالتعاون مع شركائها، منظومة "دام الأمان" المتكاملة لحماية الطفل في أبوظبي، التي تجمع 21 جهة محلية واتحادية من الجهات المعنية بقطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وإنفاذ القانون والقضاء، ضمن إطار موحد يعزز الوقاية من الأذى، والكشف المبكر عن الحالات التي قد تهدد سلامة الأطفال، وتنسيق الاستجابة لضمان توفير الحماية والدعم المناسبين للأطفال وأسرهم.

وتستند المنظومة إلى سياسة دام الأمان لحماية الطفل، التي أُطلقت عام 2023 واعتمدها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وترتكز السياسة على قانون حقوق الطفل "قانون وديمة"، وتحدد مسؤوليات الجهات المعنية وآليات التنسيق بينها في مختلف القطاعات، بما يوفر إطاراً موحداً لحماية الأطفال في جميع أنحاء الإمارة.

وبدأت الجهود المشتركة في إطار منظومة "دام الأمان" تُحدث أثراً إيجابياً في حياة الأطفال وأسرهم في أبوظبي، حيث جرى تدريب أكثر من 400 مختص في حماية الطفل، إلى جانب تدريب العاملين في قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، لتعزيز قدراتهم على الوقاية من الأذى، ورصد المؤشرات المبكرة للحالات التي تستدعي التدخل، والاستجابة لها بكفاءة وفعالية.

وقالت سعادة الدكتورة حصة الكعبي، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخاصة والشراكات في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة إن من حق كل طفل أن يشعر بالأمان، وأن يجد من يصغي له، وأن يعرف أن هناك من يمكنه اللجوء إليه عندما يحتاج إلى المساعدة وتبدأ حماية الأطفال من التفاصيل الصغيرة في حياتنا اليومية، من الانتباه إلى ما قد يثير القلق بشأن سلامتهم، والإصغاء إليهم دون إصدار أحكام مسبقة، وعدم التردد في اتخاذ الخطوة المناسبة عندما نشعر بأن طفلاً قد يحتاج إلى المساعدة.

وأضافت: نريد من خلال منظومة "دام الأمان" أن يدرك كل أب وأم ومعلم وفرد من أفراد المجتمع أن له دوراً في حماية الأطفال، وأنه ليس وحده في أداء هذا الدور فحماية الأطفال لا تتطلب بالضرورة أن نكون مختصين، بل تبدأ بالوعي والانتباه والإصغاء، والمبادرة إلى اتخاذ الخطوة المناسبة عند الحاجة. فقد يكون لتصرف بسيط في الوقت المناسب أثر كبير في حماية طفل وتغيير مسار حياته.

وقالت إن حماية الأطفال ليست مسؤولية فرد واحد أو جهة بعينها، بل مسؤولية نتشاركها جميعاً. ومن خلال تعاوننا وتضافر جهودنا، نستطيع أن نضمن أن ينشأ كل طفل في أبوظبي في بيئة آمنة، ويحظى بالدعم الذي يحتاج إليه لينمو ويزدهر ويحقق أقصى إمكاناته.

وأكد اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي أن حماية الأطفال مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف جهود الأسرة والمجتمع والمؤسسات المعنية، لتوفير بيئة آمنة تحفظ حقوقهم وتدعم نموهم وسلامتهم.

وأوضح أن مشاركة شرطة أبوظبي في حملة "أمان أطفالنا أمانتنا"، ضمن منظومة "دام الأمان"، تأتي في إطار حرصها على تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الإساءة والإهمال، والتعريف بمؤشرات تعرض الأطفال للخطر وسبل التعامل السليم مع الحالات التي تستدعي التدخل والحماية.

وشدّد على أهمية تكامل الأدوار وتبادل الخبرات بين الشركاء لتعزيز الوقاية والكشف المبكر عن المخاطر، وتسريع الاستجابة للحالات وتوفير الحماية والدعم اللازمين للأطفال، مؤكداً أن التعاون المستمر يشكّل ركيزة أساسية لترسيخ منظومة متكاملة لحماية الطفل وتعزيز أمنه وسلامته وجودة حياته.

وقالت المستشارة عالية محمد سعيد الكعبي رئيس نيابة الاسرة والطفل بأبوظبي أن حملة "أمان أطفالنا أمانتنا" تكتسب أهميتها من دورها في ترسيخ الوعي بأن حمايتهم لا تقتصر على التدخل عند وقوع الضرر، بل تبدأ بالانتباه إلى المؤشرات المبكرة التي قد تنذر بتعرضهم للخطر، والإصغاء إليهم، والمبادرة إلى إبلاغ الجهات المختصة عند وجود ما يستدعي القلق بشأن سلامتهم ، فالتعامل المسؤول مع هذه المؤشرات، والإبلاغ في الوقت المناسب، يمثلان خطوة جوهرية في الوقاية من الإساءة والإهمال، وضمان حماية حقوق الطفل وضمان سلامته واستقراره ونموه في بيئة آمنة وداعمة.

وقالت سعادة أسماء العزري، المدير التنفيذي لقطاع الحالات الأسرية في هيئة الرعاية الأسرية إن حماية الأطفال وضمان سلامتهم ورفاههم مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود وتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن توفير استجابة شاملة وفعالة لاحتياجات الأطفال وأسرهم. وفي هيئة الرعاية الأسرية، نعمل على ترسيخ هذا النهج من خلال مركز الطفل، الذي يجمع الجهات المعنية تحت مظلة واحدة لتقديم خدمات متكاملة لحماية الأطفال الذين تعرضوا للإساءة أو الإهمال، تشمل إدارة الحالات وتنسيق التدخلات وتوفير الدعم الاجتماعي والنفسي والطبي، بما يضمن سرعة الاستجابة، ومراعاة خصوصية الأطفال وأسرهم، وتقديم الرعاية المناسبة في الوقت المناسب.

وأضافت أن منظومة ’دام الأمان‘ تجسد أهمية الشراكة والتكامل المؤسسي في بناء بيئة آمنة وداعمة لكل طفل في أبوظبي، وتعزيز الجهود المشتركة في مجالات الوقاية والكشف المبكر والتدخل الفعال. ونؤمن بأن نجاح منظومة حماية الطفل يرتبط بقدرة الجهات المعنية على العمل بروح الفريق الواحد، وتقديم خدمات مترابطة تضع مصلحة الطفل في مقدمة الأولويات، وتسهم في تعزيز استقرار الأسرة وتماسكها، بما يضمن للأطفال الحماية والرعاية التي يحتاجون إليها للنمو والازدهار.

وقالت سعادة مريم الحلامي، المدير التنفيذي لقطاع التعليم الخاص ومدارس الشراكات التعليمية في دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي أنه لا يمكن لأي منظومة تعليمية أن تحقق أهدافها ما لم يشعر الطلبة بالأمان والتقدير والدعم ، ومن هذا المنطلق، تحرص دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي على ترسيخ ثقافة الرعاية والمسؤولية في المؤسسات المدارس، وتمكين الكوادر التعليمية من رصد المؤشرات المبكرة للمخاطر والتعامل معها بفاعلية. وتعزز منظومة "دام الأمان" هذه الجهود من خلال توثيق التعاون بين المدارس والأسر والجهات المختصة بحماية الطفل، بما يضمن سلامة الأطفال، ويوفر لهم بيئة آمنة وداعمة للتعلم والنمو.

وقالت الدكتورة درة البلوشي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة إن العاملين في القطاع الصحي قد يكونوا من أوائل من يلاحظون أن طفلاً يحتاج إلى الحماية ، فخلال الفحص الطبي، قد تكشف تغيّرات في صحته الجسدية أو النفسية عمّا يصعب عليه التعبير عنه، وهنا يبرز دور الكوادر المدرّبة في التعرّف على هذه العلامات وتقديم الرعاية المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية. ولفتت إلى أن من خلال تعاونهم مع منظومة دام الأمان، يتم العمل في مركز أبوظبي للصحة العامة على مواصلة ترسيخ حماية الطفل باعتبارها جزءًا أساسيًا من الرعاية الصحية، يشمل ذلك إنشاء وحدات متخصصة لحماية الطفل، وتوحيد الإجراءات بالسياسات والأدلة الإرشادية، وتدريب الكوادر على الإبلاغ والإحالة، ليصل الدعم إلى الطفل وأسرته في الوقت المناسب.

وتسعى الحملة الجديدة إلى توسيع نطاق هذه الجهود، ومساعدة مزيد من أفراد المجتمع على فهم الدور الذي يمكن لكل منهم القيام به للحفاظ على سلامة الأطفال. وخلال الأشهر المقبلة، ستصل حملة "دام الأمان" إلى أفراد المجتمع في مختلف أماكن تواجدهم، بدءاً من المدارس والمجالس المجتمعية، وصولاً إلى وسائل الإعلام التقليدية والمنصات الرقمية، لتقدم إرشادات واضحة حول المؤشرات التي ينبغي الانتباه إليها، وكيفية التصرف عند وجود مخاوف تتعلق بسلامة الأطفال، والجهات التي يمكن اللجوء إليها للحصول على الدعم.

ويوفر الموقع الإلكتروني الجديد لمنظومة "دام الأمان" منصة متكاملة تتيح لأفراد المجتمع والمختصين الوصول إلى موارد موثوقة في مجال حماية الطفل، تشمل أدلة عملية وإرشادية، ومعلومات حول آليات عمل منظومة حماية الطفل، وكيفية الإبلاغ عن المخاوف المتعلقة بسلامة الأطفال والجهات المختصة بتلقي البلاغات. وللاطلاع على هذه الموارد ومعرفة المزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.damaalaman.ae.

وللإبلاغ عن أي مخاوف تتعلق بحماية الطفل، يمكن التواصل مع الخط الساخن لحماية الطفل التابع لوزارة الداخلية على الرقم 116111، أو مع الخط الساخن التابع لهيئة الرعاية الأسرية 800444، والمتاح على مدار الساعة لتلقي البلاغات المتعلقة بإساءة معاملة الأطفال. أما في الحالات الطارئة، فيُرجى الاتصال بشرطة أبوظبي على الرقم 999.