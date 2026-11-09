إدراج مزدوج مرتقب لصندوق GQG US Equity ETF يعزز خيارات المستثمرين بسوق أبوظبي

أبوظبي في 9 نوفمبر/ وام / يستعد سوق أبوظبي للأوراق المالية لتعزيز فرص الاستثمار في الأسهم الأمريكية، من خلال الإدراج المزدوج المرتقب لصندوق المؤشرات المتداولة "GQG US Equity ETF"، الذي تديره شركة "جي كيو جي بارتنرز".

وسيسهم هذا الإدراج في رفع عدد صناديق المؤشرات المتداولة في السوق الذي يعد الأكبر والأكثر نشاطا في المنطقة، إلى 27 صندوقاً، ما يسهم في توسيع نطاق وصول المستثمرين إلى فرص استثمارية عالمية مبتكرة.

وسيمكن الإدراج المزدوج لصندوق المؤشرات المتداولة "GQG US Equity ETF" المدرج حالياً في بورصة "نيويورك أركا" الأمريكية، المستثمرين في دولة الإمارات وأسواق الأعضاء المنضمين إلى شبكة "تبادل" من الوصول المباشر إلى استراتيجية شركة "جي كيو جي بارتنرز" للاستثمار في الأسهم الأمريكية.

ومن المقرر أن تمتد فترة الطرح الأولي من 9 إلى 13 نوفمبر 2026، على أن يُدرج الصندوق في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 19 نوفمبر 2026.

ويركز الصندوق، الذي تديره شركة "جي كيو جي بارتنرز"، على الاستثمار في شركات عالية الجودة تتمتع بتقييمات سعرية جاذبة ومزايا تنافسية مستدامة وأرباح مستقرة، إلى جانب قدرتها على تحقيق نمو تراكمي طويل الأجل، مع اتباع نهج نشط لإدارة مخاطر الخسائر.

وبلغ إجمالي الأصول التي يديرها الصندوق 473 مليون دولار حتى 5 نوفمبر 2026، وتضم أبرز استثماراته أسهم شركات "إنفيديا" و"مايكروسوفت" و"أبل" و"ألفابت" و"أمازون".

وتعد شركة "جي كيو جي بارتنرز"، التي تأسست عام 2016، شركة متخصصة في إدارة الاستثمارات، وتوفر محافظ استثمارية في الأسهم العالمية والدولية وأسهم الأسواق الناشئة والأسهم الأمريكية، لخدمة المؤسسات والمستشارين والمستثمرين الأفراد حول العالم.

وتتخذ الشركة من مدينة فورت لودرديل بولاية فلوريدا الأمريكية مقراً رئيسياً لها، ولديها مكاتب في أبوظبي ولندن ونيويورك وسياتل وسيدني وتاكوما، في حين يقع مقرها الدولي في سوق أبوظبي العالمي.

وحتى 30 سبتمبر بلغ عدد موظفي شركة "جي كيو جي" نحو 241 موظفا على مستوى العالم، من بينهم 20 موظفا في سوق أبوظبي العالمي، فيما بلغت الأصول المدارة 149.2 مليار دولار.

ويواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية توسيع مجموعته المتنوعة من صناديق المؤشرات المتداولة المبتكرة.

وكان السوق قد شهد في وقت سابق من الشهر الجاري إدراج صندوقين للمؤشرات المتداولة تديرهما شركة "هانوا لإدارة الأصول"، ويركزان على السوق الكورية الجنوبية، الأمر الذي مكن المستثمرين في الدولة والمنطقة من الاستثمار في قطاعات التصنيع المتقدم والتكنولوجيا والدفاع والفضاء والطيران في كوريا الجنوبية.