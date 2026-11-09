الإمارات تتوج بذهبية بطولة العالم المدرسية للجولف وتحصد 3 ميداليات في الفردي

أغادير في 9 نوفمبر/وام/ توج منتخب الإمارات المدرسي للجولف بلقب منافسات الفرق في بطولة العالم المدرسية للجولف 2026، التي استضافها نادي “تازغزوت” للجولف بمدينة أغادير في المملكة المغربية، بمشاركة 103 لاعبين ولاعبات يمثلون 19 دولة، خلال الفترة من 2 إلى 8 نوفمبر الجاري.

وجاء تتويج المنتخب الإماراتي بعد تصدره الترتيب العام للفرق بنتيجة إجمالية بلغت 10 ضربات تحت المعدل (-10)، متقدماً على منتخب تايبيه الصينية الذي حل ثانياً بنتيجة (+8)، فيما جاء المنتخب المغربي ثالثاً بنتيجة (+10).

كما حقق لاعبو الإمارات ثلاث ميداليات في المنافسات الفردية، إذ أحرز أودهان كريستوفر فيتزجيرالد ذهبية فئة تحت 15 عاماً بنتيجة 3 ضربات تحت المعدل (-3)، ونال ألكسندر روشيكا فضية فئة تحت 18 عاماً للبنين بنتيجة 10 ضربات تحت المعدل (-10)، فيما حصلت أنورادا تشاودهوري على برونزية فئة تحت 18 عاماً للبنات بنتيجة 3 ضربات فوق المعدل (+3).

وضم المنتخب الإماراتي المتوج باللقب كلًا من أودهان كريستوفر فيتزجيرالد، وألكسندر روشيكا، وأنورادا تشاودهوري، وليّا ديزيريه ماكولوم، ليرفع رصيد الإمارات في البطولة إلى أربع ميداليات، بواقع ذهبية في منافسات الفرق، وثلاث ميداليات فردية (ذهبية وفضية وبرونزية).

وجاءت المشاركة بالتعاون والتنسيق بين اتحاد الإمارات لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي واتحاد الإمارات للجولف، الذي تولى اختيار اللاعبين ومتابعتهم فنياً وتوفير الدعم اللازم لهم، فيما شهدت البطولة منافسات فردية وفرقاً لفئتي تحت 15 و18 عاماً للبنين والبنات، وأقيمت على مدار أربع جولات بواقع 18 حفرة يومياً.

وأكد اتحاد الإمارات لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي أن البطولة تعد من الفعاليات الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية، وتهدف إلى تطوير رياضة الجولف المدرسية، واكتشاف المواهب الشابة، وتعزيز فرص التنافس وتبادل الخبرات على المستوى الدولي.

وأوضح الاتحاد أن الوفد ترأسه سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية في وزارة الرياضة، رئيس اتحاد الإمارات لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، إلى جانب الوفد الإداري المرافق.

وأضاف أن هذا الإنجاز يعكس تطور مستوى لاعبي الإمارات وقدرتهم على المنافسة في المحافل الدولية، ويؤكد أهمية الاستثمار في اكتشاف المواهب الرياضية وصقلها، إلى جانب تعزيز التعاون بين اتحاد الإمارات لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي واتحاد الإمارات للجولف لدعم الرياضة المدرسية الوطنية.