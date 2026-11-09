معرض "بيبي وكيدز إكسبو دبي 2026" يستقطب 18 ألف زائر من 30 دولة

دبي في 9 نوفمبر/ وام / استقطب معرض "بيبي وكيدز إكسبو دبي 2026" نحو 18 ألف زائر، بمشاركة 431 علامة تجارية من 30 دولة، خلال دورته الثالثة التي أقيمت في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي.

وسجل المعرض إعادة حجز 65% من العارضين مشاركتهم في دورة عام 2027، خلال انعقاد الدورة الحالية، في مؤشر على اهتمام الشركات بمواصلة المشاركة وتوسيع حضورها في السوق.

وشهد المعرض، الذي أقيم بالتزامن مع عام الأسرة 2026، مشاركة واسعة من العائلات وتجار التجزئة والمتخصصين في قطاعات مستلزمات الأطفال والرضّع والألعاب والتعليم والرعاية الصحية، إلى جانب رواد الأعمال والشركات العاملة في القطاعات المرتبطة بالأسرة.

وشهدت الفعاليات تنظيم مسابقة "ذا بيغ بيتش 2026" لدعم الشركات الناشئة في قطاعات مستلزمات الأطفال والرضّع والألعاب، وفازت بها هانا لوين، مؤسسة علامة "كيد" التي تتخذ من دبي مقراً لها، وحصلت على مساحة عرض مجانية في الدورة المقبلة، إلى جانب برنامج إرشاد وتوجيه لمدة عام.

ومن المقرر إقامة الدورة الرابعة من معرض "بيبي وكيدز إكسبو دبي" خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر 2027 في مركز دبي التجاري العالمي.