مؤسسة دبي للمرأة و"لينكدإن" تطلقان مبادرة تعليمية تستفيد منها 500 رائدة أعمال

دبي في 9 نوفمبر /وام/أطلقت مؤسسة دبي للمرأة بالتعاون مع "لينكدإن" مبادرتهما المشتركة التي تتيح لـ 500 رائدة أعمال الوصول المجاني إلى منصة "لينكدإن للتعلم" لمدة ستة أشهر بهدف تطوير مهاراتهن واكتساب معارف جديدة في مجالات ريادة الأعمال والتكنولوجيا والمهارات الرقمية وتعزيز قدراتهن على تأسيس المشاريع وتنميتها بما يدعم توسيع إسهامات المرأة في النشاط الاقتصادي وقطاع ريادة الأعمال.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للمبادرة التي تم الإعلان عنها خلال منتدى المرأة الإماراتية 2026 حيث تبدأ المشاركات الاستفادة من فرص التعلم التي توفرها المنصة من خلال محتوى تعليمي عالمي يواكب متطلبات سوق العمل والتحولات المتسارعة في عالم الأعمال.

وأكدت سعادة نعيمة أهلي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة أن المبادرة تأتي في إطار رؤية وتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة بإطلاق مبادرات نوعية تتيح للمرأة فرصاً جديدة لتطوير قدراتها المهنية والريادية والاستفادة من المعرفة والمهارات التي تعزز جاهزيتها لمواكبة التحولات المتسارعة في مختلف القطاعات.

وأضافت سعادتها "ان المؤسسة تؤمن بأن الاستثمار في معرفة المرأة ومهاراتها هو استثمار في مستقبل الاقتصاد. ومن خلال شراكتنا مع لينكدإن نتيح لرائدات الأعمال والنساء الطموحات لتأسيس مشاريعهن فرصاً للتعلم واكتساب مهارات جديدة تساعدهن على تطوير أفكارهن وتعزيز تنافسية مشاريعهن واستكشاف آفاق أوسع للنمو والابتكار. فهدفنا يتجاوز إتاحة المعرفة إلى دعم قدرة المرأة على توظيفها في تأسيس مشاريع مستدامة وتنمية فرصها في عالم الأعمال".

وقالت أهلي إن مشاركة 500 رائدة أعمال تعكس اتساع نطاق المبادرة وتنوع البيئة الريادية في دبي مؤكدةً أن هذا التعاون مع "لينكدإن" يُجسّد نهج مؤسسة دبي للمرأة في بناء شراكات مؤثرة مع المؤسسات العالمية المتخصصة بما يسهم في تعزيز حضور المرأة في مختلف المجالات ويدعم مشاركتها في الاقتصاد المعرفي والابتكار.

وتوفر منصة "لينكدإن للتعلم" للمشاركات إمكانية الوصول إلى أكثر من 26 ألف دورة ومسار تعليمي يقدمها خبراء ومتخصصون حول العالم في مجالات متنوعة تشمل ريادة الأعمال والتكنولوجيا والإدارة والمهارات الرقمية والإبداع.

ويتيح البرنامج الذي يُنفذ افتراضياً على مدى ستة أشهر للمشاركات اختيار الدورات والمسارات التعليمية التي تتناسب مع أهدافهن المهنية والريادية بما يساعدهن على اكتساب مهارات عملية وتطوير أفكارهن ومشاريعهن ومواكبة المتغيرات في الأسواق.