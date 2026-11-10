تماسك الدولار في التداولات الآسيوية المبكرة

سنغافورة في 10 نوفمبر /وام/ وجد الدولار دعما ⁠بعد تقلبه خلال الأيام القليلة الماضية، وحافظ على ثباته خلال جلسة التداول الآسيوية اليوم، في الوقت الذي يترقب فيه المتعاملون صدور بيانات التضخم الأمريكية التي قد تدفعه إلى الصعود إذا ما عززت توقعات رفع أسعار الفائدة.

وكان انخفاض أسعار النفط والمكاسب التي سجلتها الأسهم خلال الليل قد دفعت الدولار إلى التراجع، مع عودة المستثمرين إلى الأصول

عالية المخاطر.

واستقر ​الدولار الأسترالي،عند 0.6921 دولار في وقت مبكر اليوم، وارتفع الدولار النيوزيلندي بشكل أكبر ليتداول عند 0.5624 دولار، مع استقرار كليهما خلال التعاملات الصباحية في آسيا. وصعد اليورو 0.7 بالمئة خلال الليل ليصل إلى 1.1220 دولار،

عاكسا بذلك انخفاض ‌يوم الجمعة عندما ⁠أدت بيانات الوظائف الأمريكية القوية إلى ارتفاع الدولار وتوقعات رفع أسعار الفائدة.