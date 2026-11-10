المكسيك تسجل أكبر تراجع بإنتاج وتصدير السيارات منذ" كوفيد-19"

مكسيكو في 10 نوفمبر /وام/ سجل إنتاج السيارات الخفيفة بالمكسيك تراجعا بنسبة 17.7 في المائة خلال شهر أكتوبر الماضي، ليستقر عند نحو 303 آلاف وحدة، فيما انخفضت الصادرات بنسبة 17.9 في المائة إلى حوالي 258 ألف وحدة، في أكبر تراجع يشهده القطاع منذ جائحة كوفيد-19.

و بحسب المعهد المكسيكي للإحصاء والجغرافيا، يعزى هذا الانخفاض، بالأساس، إلى تراجع الطلب في السوق الأمريكية، التي تعد الوجهة الرئيسية للصادرات المكسيكية، حيث انخفضت مشترياتها من السيارات المصنعة بالمكسيك بنسبة 17.6 في المائة،جراء تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 25 في المائة على واردات السيارات.

وعلى امتداد الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية، بلغ إنتاج السيارات بالمكسيك 3 ملايين و254 ألف وحدة، بانخفاض نسبته 3.9 في المائة، فيما بلغت الصادرات حوالي مليونين و786 ألف وحدة، بتراجع قدره 3.3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.