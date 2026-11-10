تجارة الصين الخارجية تنمو 20%

بكين في 10 نوفمبر / وام/ سجلت تجارة الصين الخارجية نمواً بنسبة 20% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

و بحسب بيانات رسمية أصدرتها الهيئة العامة للجمارك الصينية وأوردتها وكالة أنباء "شينخوا" اليوم ، ارتفع إجمالي قيمة الواردات والصادرات بنسبة 20 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة المذكورة، متسارعا من نسبة 18.8 في المائة المسجلة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وقفزت الواردات بنسبة 23.6 في المائة، فيما ارتفعت الصادرات بنسبة 17.6 في المائة خلال الفترة بين شهري يناير وأكتوبر الماضيين.

-خلا-