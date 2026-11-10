ارتفاع الأسهم اليابانية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي

طوكيو في 10 نوفمبر /وام/ واصلت مؤشرات الأسهم اليابانية صعودها ،وارتفع المؤشر نيكي بنسبة تقارب ثلاثة بالمائة اليوم ، مع صعود أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وارتفع المؤشر نيكي بنسبة 2.88 بالمئة إلى 60471.05 نقطة ، معوضا معظم خسائر يوم الجمعة خلال أحدث جلستين، وارتفع المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا بنسبة 2.27 بالمئة إلى 3904.67 نقطة.
و قفز سهم مجموعة سوفت بنك، التي تستثمر في قطاع التكنولوجيا، 14.38 بالمئة، في حين ارتفع سهما أدفانتست وطوكيو إلكترون، المرتبطتين بالرقائق الإلكترونية، 4.93 بالمئة و5.66 بالمئة على الترتيب.