أبوظبي تستضيف الجولة الأولى من بطولة الإمارات للتزلج على الماء 13 نوفمبر

أبوظبي في 10 نوفمبر/ وام/ تستضيف أبوظبي منافسات الجولة الأولى من بطولة الإمارات للتزلج على الماء "الويك بورد والويك سيرف"، خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر الجاري، بمشاركة متسابقين ومتسابقات في مختلف الفئات والمستويات، ضمن برنامج يشمل التصفيات والجولات التأهيلية والنهائيات.

وينظم البطولة نادي أبوظبي للرياضات البحرية في إطار جهوده لتطوير رياضات التزلج على الماء، وتوسيع قاعدة ممارسيها، وإتاحة الفرصة أمام الرياضيين من مختلف المستويات لاكتساب الخبرات وتعزيز قدراتهم الفنية والتنافسية، بما يدعم استضافة أبوظبي للبطولات والفعاليات الرياضية البحرية.

وتبدأ المنافسات يوم الجمعة 13 نوفمبر بتنظيم التصفيات التأهيلية لفئات "الويك سيرف"، اعتباراً من الساعة الحادية عشرة صباحاً، وتشمل فئات الهواة للرجال والسيدات، والفئات المفتوحة للرجال والسيدات، ضمن منافسات "السيرف" و"السكيم"، وتستمر حتى الساعة الخامسة والربع مساءً.

وتشهد منافسات يوم السبت 14 نوفمبر انطلاق مسابقات "الويك بورد" في الثامنة صباحاً، بإقامة التصفيات التأهيلية لفئات المبتدئين للرجال والسيدات، والناشئين، والمستوى المتوسط للرجال، إلى جانب فئات الفري رايد للرجال والسيدات.

ويتضمن برنامج اليوم الثاني أيضاً جولات الفرصة الأخيرة للتأهل إلى النهائيات في عدد من الفئات، بما يتيح للمتسابقين فرصة إضافية للمنافسة على بطاقات التأهل، على أن تختتم منافسات اليوم عند الساعة الخامسة مساءً.

وتقام المنافسات النهائية يوم الأحد 15 نوفمبر، حيث تنطلق في الثامنة صباحاً بنهائي فئة الهواة للرجال في "الويك سيرف"، تليها نهائيات السيدات والرجال في مختلف فئات "السيرف" و"السكيم"، فيما تبدأ نهائيات "الويك بورد" عند الساعة الواحدة والربع ظهراً، وتشمل فئات الناشئين والمبتدئين والمستوى المتوسط و"الفري رايد".

وتختتم البطولة عند الساعة الرابعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً، يعقبها حفل تتويج الفائزين وتوزيع الجوائز في الخامسة مساءً.

وتشكل الجولة الأولى محطة مهمة لدعم انتشار رياضتي "الويك بورد" و"الويك سيرف" على المستوى المحلي، وتشجيع مشاركة مختلف الفئات العمرية والمستويات الفنية، إلى جانب توفير بيئة تنافسية تسهم في اكتشاف المواهب وصقل مهاراتها، ودعم مسيرة تطوير الرياضات البحرية في الدولة.