"جامعة خليفة": تأهل 10 فرق إلى نهائيات الهاكاثون العالمي للمياه 2026

أبوظبي في 10 نوفمبر/ وام/ أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، تأهل عشرة فرق من تسع دول إلى نهائيات الهاكاثون العالمي للمياه 2026، الذي تنظمه بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، بهدف دعم ابتكارات الشباب وتطوير حلول واعدة للتحديات العالمية في مجال المياه، وذلك قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي.

وجرى اختيار الفرق المتأهلة بعد عملية تقييم متعددة المراحل، بدأت بتسجيل 238 فريقاً من 56 دولة، اختير منها 63 فريقاً من 26 دولة ضمن القائمة المختصرة، فيما خضعت 54 مشاركة للتقييم النهائي، الذي أسفر عن تأهل 10 فرق وفق معايير شملت الجدارة العلمية والتقنية للمقترحات، ومستوى الابتكار، وقابلية التطبيق والتوسع، والأثر المتوقع.

وتضم قائمة المتأهلين ثمانية فرق من خارج دولة الإمارات، وفريقين من داخل الدولة، أحدهما من جامعة خليفة، ما يعكس المشاركة الدولية الواسعة في الهاكاثون، الذي يستقطب مبتكرين من الشباب لتطوير حلول تتصل بالأمن المائي وكفاءة استخدام الموارد والقدرة على مواجهة التحديات المناخية.

ويقود تنظيم الهاكاثون مركز الأغشية وتكنولوجيا المياه المتقدمة في جامعة خليفة، بالتعاون مع اليونسكو ومبادرة "الشباب من أجل المياه"، ضمن منصة العمل المائي الأوسع للجامعة، التي تجمع بين البحث العلمي والابتكار والتعاون الدولي وإشراك الشباب، بهدف تعزيز المرونة المائية وتسريع تحويل المعرفة العلمية إلى حلول عملية.

وقال سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة، إن مواجهة التحديات العالمية في مجال المياه لا تقتصر على تحديد الحلول، بل تتطلب توافر القدرات العلمية والشراكات والالتزام بتحويل الأفكار الواعدة إلى نتائج ملموسة.

وأضاف أن الجامعة تعمل من خلال منصتها للعمل المائي ومبادرات مختلفة من بينها الهاكاثون العالمي للمياه، على ربط المبتكرين الشباب بالخبرات البحثية والشبكات الدولية التي تسهم في تطوير حلول عملية للتحديات المشتركة.

وأكد أن طموح الجامعة، بالتزامن مع استعداد دولة الإمارات للمشاركة في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، يمتد إلى ما بعد انعقاد المؤتمر، من خلال تعزيز التعاون المستدام وتسريع الابتكار والإسهام في ترجمة الالتزامات العالمية في مجال المياه إلى تقدم ملموس.

من جانبه، قال البروفيسور شادي وجيه حسن، مدير مركز الأغشية وتكنولوجيا المياه المتقدمة في جامعة خليفة، رئيس كرسي اليونسكو للمرونة المائية العالمية والابتكار والحلول المستدامة، رئيس المجلس الاستشاري لمبادرة "الشباب من أجل المياه"، رئيس الهاكاثون العالمي للمياه، إن المشروعات المتأهلة تظهر قدرة المبتكرين الشباب على تقديم رؤى جديدة لمعالجة التحديات المعقدة في مجال المياه.

وأوضح أن الهاكاثون يتميز بتركيزه على الدقة العلمية والجدوى العملية، إذ لا يقتصر تقييم الابتكارات على أصالة الأفكار، بل يشمل مدى استنادها إلى أسس علمية رصينة وإمكانات تطبيقها لتلبية احتياجات فعلية، مضيفاً أن المرحلة المقبلة ستتيح للفرق المتأهلة عرض حلولها والتفاعل مع الخبراء، وتحديد متطلبات التحقق من جدواها وتطويرها، إلى جانب استكشاف الشراكات اللازمة لدعم تقدمها.

ومن المقرر أن تستعرض الفرق العشرة المتأهلة مشروعاتها خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، بما يتيح لها التواصل مع باحثين وصنّاع سياسات وممثلين عن القطاع الصناعي وجهات دولية معنية بالأمن المائي والتنمية المستدامة.

ويعقد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع جمهورية السنغال، في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل.