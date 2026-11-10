تعاون بين جامعة الفجيرة و"الدفاع المدني" بالإمارة في المجالات الأكاديمية والبحثية

الفجيرة في 10 نوفمبر/ وام/ وقّعت جامعة الفجيرة مذكرة تفاهم مع إدارة الدفاع المدني بالفجيرة، بهدف تعزيز التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والبحثية والتدريبية والمجتمعية، وتبادل الخبرات والمعارف، بما يسهم في تطوير الكفاءات الوطنية وترسيخ ثقافة الأمن والسلامة في المجتمع.

وقّع المذكرة سعادة الدكتور سليمان الجاسم، رئيس جامعة الفجيرة، والعميد علي عبيد الطنيجي، مدير إدارة الدفاع المدني بالفجيرة، وذلك في إطار حرص الجانبين على تعزيز الشراكات المؤسسية وتكامل الجهود بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية.

وتشمل المذكرة، التعاون في إجراء البحوث والدراسات المشتركة، وتبادل الخبرات العلمية والعملية، وتنظيم البرامج التدريبية وورش العمل والمبادرات التوعوية، إلى جانب إتاحة الفرص للاستفادة من الإمكانات والخبرات المتخصصة لدى الجانبين، بما يدعم تطوير المهارات وتعزيز الوعي بمفاهيم الوقاية والسلامة.

وأكد سعادة الدكتور سليمان الجاسم، أن توقيع المذكرة يأتي ضمن توجهات الجامعة لتوسيع شراكاتها مع المؤسسات الحكومية والوطنية، وتعزيز التكامل بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي، بما ينعكس إيجاباً على تجربة الطلبة ويسهم في خدمة المجتمع.

وأشار إلى حرص الجامعة على بناء شراكات فاعلة تتيح لطلبتها فرصاً أوسع لاكتساب المعرفة والخبرات العملية، متطلعًا من خلال التعاون مع إدارة الدفاع المدني بالفجيرة إلى تنفيذ مبادرات وبرامج نوعية تسهم في تنمية المهارات ونشر ثقافة الأمن والسلامة، وتعزز دور الجامعة في خدمة المجتمع.

من جانبه أكد سعادة العميد علي عبيد الطنيجي، أن توقيع مذكرة التفاهم مع جامعة الفجيرة يأتي في إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية، وتبادل الخبرات والمعارف، بما يسهم في تطوير الكفاءات الوطنية وترسيخ ثقافة الأمن والسلامة في المجتمع.

وأعرب عن التطلع من خلال هذه الشراكة إلى تنفيذ برامج تدريبية ومبادرات توعوية وبحوث مشتركة تسهم في تعزيز الوعي الوقائي، وتطوير المهارات والكفاءات، بما يدعم جهود الدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات، ويواكب تطلعات الدولة نحو مجتمع أكثر أمناً واستدامة.

وتأتي المذكرة في إطار جهود جامعة الفجيرة لتعزيز حضورها الأكاديمي والمجتمعي، وتوسيع مجالات التعاون مع المؤسسات الوطنية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.