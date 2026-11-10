ماكلروي يصعد لوصافة "السباق إلى دبي" ويقلص الفارق مع تشاكارا قبل الجولة الختامية

دبي في 10 نوفمبر/ وام/ اشتد الصراع على لقب "السباق إلى دبي" لموسم جولة "دي بي ورلد" للجولف، بعد تقدم الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي إلى المركز الثاني في التصنيف الصادر اليوم، مقلصاً الفارق مع المتصدر الإسباني يوجينيو تشاكارا، وذلك عقب ختام بطولة أبوظبي "الدار" التي توج بلقبها الإسباني جون رام، قبل انطلاق البطولة الختامية للموسم في عقارات جميرا للجولف بدبي خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري.

وجاء تقدم ماكلروي بعد احتلاله المركز الثالث في بطولة أبوظبي برصيد 19 ضربة تحت المعدل، ليضيف 585 نقطة إلى رصيده ويرفع إجمالي نقاطه إلى 3709، مقابل 4243 نقطة لتشاكارا الذي أنهى البطولة في المركز الثاني والعشرين، فيما تراجع الأمريكي باتريك ريد إلى المركز الثالث برصيد 3528 نقطة بعد حلوله في المركز الثالث والأربعين.

ويخوض ماكلروي الجولة الختامية للموسم سعياً لإحراز لقب "السباق إلى دبي" للمرة الثامنة في مسيرته، ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم كولين مونتغمري.

واستفاد جون رام من فوزه بلقب بطولة أبوظبي ليحصد 1500 نقطة، ويتقدم إلى المركز السادس في التصنيف برصيد 2525 نقطة، محتفظاً بفرصة حسابية للمنافسة على لقب الموسم، إضافة إلى ضمانه الوجود ضمن المراكز العشرة الأولى المؤهلة للحصول على المكافآت المالية الختامية.

وتشهد البطولة الختامية مشاركة لاعب الإمارات أدريان أوتايغوي، الذي ضمن مكانه ضمن أفضل 50 لاعباً في ترتيب "السباق إلى دبي"، ويحتل حالياً المركز السادس والأربعين برصيد 1231 نقطة، ليشارك في ختام الموسم للمرة الأولى ممثلاً للإمارات.