شراكة استراتيجية بين غرفة رأس الخيمة وAIM Global

رأس الخيمة في 10 نوفمبر/ وام/ وقّعت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة ومؤسسة "AIM Global Foundation"، مذكرة تفاهم لإقامة شراكة استراتيجية تشمل تطوير المعارض والمؤتمرات والقمم المتخصصة في الإمارة وتنظيمها والترويج المشترك لها.

وتستهدف الشراكة توسيع حضور هذه الفعاليات إقليمياً ودولياً، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الشركات العاملة في مختلف القطاعات، وتنشيط المناخ الاستثماري في الإمارة من خلال الإعداد لإطلاق قمة "AIM" للاستثمار – نسخة رأس الخيمة.

وجرى توقيع المذكرة في رأس الخيمة، على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن النسخة الثالثة من "قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال 2026"، بحضور سعادة محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة الغرفة.

وقّع المذكرة كلٌّ من سعادة الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام الغرفة، وسعادة داوود الشيزاوي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "AIM Global Foundation".

وتضع المذكرة إطاراً لتنسيق جهود الجانبين والاستفادة من خبراتهما وإمكاناتهما، بما يسهم في ربط الشركات والمستثمرين بالفرص المتاحة في الأسواق العالمية.

وتشمل مجالات التعاون تعزيز مشاركة مجتمع الأعمال في رأس الخيمة في قمة "AIM" ونسخها العالمية، وعرض القطاعات ذات الأولوية والمشاريع القابلة للاستثمار في الإمارة أمام المستثمرين الدوليين.

كما تشمل تنظيم لقاءات بين الشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية، وتبادل المعلومات السوقية والخبرات في ترويج الاستثمار، وتنسيق استقبال الوفود الدولية والزيارات الميدانية. ويعمل الطرفان على إعداد خطة عمل مشتركة لتحديد الأنشطة ومتابعة تنفيذها، بما يدعم نمو القطاع الخاص والتنويع الاقتصادي في رأس الخيمة.