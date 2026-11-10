ختام منافسات النسخة الرابعة لبطولة كرة القدم المصغرة

كلباء في 10 نوفمبر/ وام/ أحرز فريق الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي "إقامة دبي"، لقب النسخة الرابعة لبطولة كرة القدم المصغرة لأول مرة بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق هيئة الطرق والمواصلات في دبي 4-3، على ملعب مهرجان كلباء الرياضي.

وتوّج الفائزين سعادة سعيد علي العاجل، رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم المصغرة، والدكتور سيف أحمد الزعابي رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان كلباء الرياضي، وعادل صالح الحمادي، عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي، وعبدالرحمن الدرمكي مدير مهرجان كلباء الرياضي.

وأكد سرمد الزدجالي المدير التنفيذي للجنة كرة القدم المصغرة، أن الفرق المشاركة قدمت مستويات فنية مميزة خلال جميع مراحل البطولة، بما يؤكد التطور الذي تشهده اللعبة، وأهمية ذلك للارتقاء بقدرات المنتخبات الوطنية، موضحا أن المرحلة المقبلة ستشهد الترتيبات الخاصة بانطلاق الدوري في موسمه الجديد.