"نفط الشارقة الوطنية" ترسي على "إس إل بي" اتفاقية إطارية موسعة لتسريع تطوير الغاز في حقل مويعيد

الشارقة في 10 نوفمبر/ وام/ أرست مؤسسة نفط الشارقة الوطنية، "سنوك"، على شركة إس إل بي، المتخصصة في استكشاف وحفر وصيانة واختبار آبار النفط والغاز وتقييم المكامن وخدمات الحفر البحري، اتفاقية إطارية موسعة لأعمال الحفر بالأنابيب في حقل مويعيد، حيث يبلغ حجم المشروع الجديد نحو ضعف حجم المشروع الأول الذي تفوق على مستهدفاته في الحفر والإنتاج.

ونجح المشروع الأول الذي تم في 2024 من خلال "سنوك" في تنفيذ عمليات متطورة شملت إعادة حفر الآبار أفقيا وتطوير البنية التحتية في حقل مويعيد.

وسيشمل المشروع، بدءاً من عام 2027، مراحل تطوير جديدة في حقل مويعيد لتخزين الغاز وحقل هديبة للغاز المطور حديثاً بما يعزز مرونة إمدادات الغاز في الشارقة.

وقّع الاتفاقية كلٌّ من سعادة خميس المزروعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية، وداني رحَّال المدير العام في شركة إس إل بي.

وتأتي الترسية بعد أول حملة متكاملة للحفر تحت التوازن بالأنابيب الملفوفة في حقل مويعيد عام 2024، وقد تفوقت تلك الحملة على المستهدفات في أداء الحفر وفي الإنتاج معاً، وحققت إنتاجية أعلى للآبار وكفاءة تشغيلية أكبر وتكاليف أقل.

وقال سعادة خميس المزروعي: "إن مشروعنا الأول للحفر تحت التوازن بالأنابيب الملفوفة لحقل مويعيد يقف شاهداً على ما يمكن أن تحققه التقنيات المتقدمة والخبرة التشغيلية والتعاون الوثيق، وبعد أن تجاوزنا مستهدفاتنا في الحفر والإنتاج، يسعدنا أن نواصل شراكتنا مع إس إل بي ضمن نطاق موسع، وتنطلق هذه المرحلة المقبلة من تلك التجربة لتعظيم إمكانات أصولنا وتعزيز أمن الطاقة في الشارقة، ورفع مرونة بنيتها التحتية للغاز".

من جانبه قال داني رحَّال: "أثبتت الحملة الأولى مدى القيمة التي يمكن أن تقدمها عمليات الحفر بالأنابيب الملفوفة "Coiled Tubing" في ظروف الضغط المنخفض "Underbalanced Drilling" لهذه المكامن، ويأتي هذا النطاق الموسع ليتيح لنا فرصة البناء على ما تم إنجازه بالتعاون مع شركة سنوك من خلال توظيف تقنياتنا وخبراتنا في مجال الحفر، سواءً في مشاريع تخزين الغاز أو تطوير الحقول وذلك بهدف تعزيز الوصول إلى المكامن وتحسين أداء الآبار".

وتقوم تقنية الحفر تحت التوازن بالأنابيب الملفوفة على إبقاء الضغط داخل البئر أدنى من ضغط المكمن أثناء الحفر، ويمنع ذلك سوائل الحفر من الإضرار بالتكوين الجيولوجي، ويتيح حفر مقاطع آبار متعددة الأفرع داخل صخور مكمنية عالية الجودة.

وفي حقل مويعيد تقوم هذه التقنية بتحسين سرعة حقن الغاز في المخزون وسرعة السحب منه أيضاً، بينما تدعم في حقل هديبة رفع إنتاجية آبار الغاز، وبموجب الاتفاقية ستتولى إس إل بي الإدارة المتكاملة للمشروع وتنفيذ خدمات الحفر بالأنابيب الملفوفة.

وتعكس الشراكة الموسعة استمرار استثمار مؤسسة نفط الشارقة الوطنية في التقنيات المتقدمة والشراكات الاستراتيجية لإطلاق الإمكانات الكاملة لموارد الغاز الطبيعي في الشارقة.