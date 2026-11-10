1.95 مليار درهم تصرفات عقارات عجمان خلال أكتوبر 2026

عجمان في 10 نوفمبر/ وام/ سجلت التصرفات العقارية في عجمان خلال شهر أكتوبر الماضي 1140 تصرفاً عقارياً، بقيمة إجمالية بلغت 1.95 مليار درهم.

وقال سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، إن أداء القطاع العقاري خلال أكتوبر يعكس النشاط المتصاعد في مبيعات العقارات بمختلف أنواعها، ويؤكد حرص المستثمرين على ممارسة أعمالهم في عجمان والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة بجميع مناطق الإمارة.

وكشف أن حجم التداول بلغ 1.22 مليار درهم عبر 900 عملية تداول، مشيراً إلى أن منطقة الزوراء سجلت أعلى قيمة مبايعة بـ 36.3 مليون درهم، فيما بلغت أعلى قيمة مبايعة في مشاريع التطوير العقاري ثلاثة ملايين درهم في مشروع "عجمان ون".

وأوضح المهيري أن شهر أكتوبر شهد تسجيل 139 عملية رهن بقيمة إجمالية بلغت 373 مليون درهم، وسجلت منطقة "الجرف الصناعية 2" أعلى قيمة رهن بـ 31.4 مليون درهم.

وأشار إلى أن مشروع "مدينة الإمارات" تصدر قائمة المشروعات الرئيسية الأكثر تداولاً، متقدماً على مشروعي "أبراج المدينة" و"عجمان ون"، فيما جاء "حي الحليو 2" في صدارة الأحياء الأكثر تداولاً، تلاه "المنامة 14" و"الحليو 1".