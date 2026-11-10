عبدالله بن زايد يشهد افتتاح الجولة الثالثة من المحادثات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في أبوظبي

أبوظبي في 10 نوفمبر/ وام/ رحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، باستضافة دولة الإمارات الجولة الثالثة من المحادثات الثلاثية التي تجمع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا، والتي افتُتحت اليوم في العاصمة أبوظبي بحضور سموه، وذلك في إطار دعم دولة الإمارات للجهود الأمريكية الرامية إلى ترسيخ الحوار وتعزيز المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة.

ونقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى فخامة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وفخامة فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، وفخامة فولوديمير زيلينسكي، رئيس جمهورية أوكرانيا، وإلى الوفود المشاركة، مثمّناً ثقتهم بدولة الإمارات والعلاقات التي تربطها ببلدانهم، ومؤكداً حرص الدولة على مواصلة الاضطلاع بدورها في دعم الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر والإسهام في التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن أمله في أن تسهم هذه المحادثات في اتخاذ خطوات عملية تفضي إلى إنهاء الأزمة التي امتدت إلى نحو خمس سنوات، وأسفرت عن معاناة إنسانية جسيمة.

وأكد سموه أن استضافة هذه المحادثات تجسد الثقة الدولية بدور دولة الإمارات ونهجها الثابت في دعم السلام، مشيداً بالجهود التي بذلها فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تسهيل هذه المحادثات، وترسيخ الاستقرار، والدفع باتجاه المسار السياسي.

وأضاف سموه أن دولة الإمارات ترتبط بشراكات راسخة مع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا، بما يعكس التزامها بنهج قائم على التعاون الاستراتيجي، ويعزز دورها شريكاً موثوقاً في تهيئة الظروف الملائمة للحوار، لا سيما في ظل الحاجة إلى الدبلوماسية الجادة والمسؤولة.

وجدد سموه التأكيد على إيمان دولة الإمارات الراسخ بأن الحلول المستدامة للنزاعات لا تتحقق إلا من خلال الحوار وخفض التصعيد، مؤكداً التزام الدولة بمواصلة بناء الجسور الدبلوماسية ودعم كل جهد يسهم في إحراز تقدم نحو تسوية سياسية للأزمة.