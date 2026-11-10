"أدنوك للغاز" تسجل 4.92 مليار درهم أرباحاً في الربع الثالث وترفع توقعاتها لـ"2026" إلى 14.69 مليار درهم

أبوظبي في 10 نوفمبر /وام/ أعلنت "أدنوك للغاز بي إل سي"، المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم، عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2026، حيث حققت صافي ربح بلغ 4.92 مليار درهم "1.34 مليار دولار"، أي ضعف صافي الربح المسجّل في الربع السابق.

وجاءت هذه النتائج بدعم من أداء مختلف أعمال الشركة، بما في ذلك الغاز المحلي، والغاز الطبيعي المسال، والسوائل المخصصة للتصدير والتداول، والكبريت.

وقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز"، إن نتائجنا للربع الثالث تؤكد أن كفاءة التنفيذ عبر مختلف قطاعات أعمال الشركة تمثل المحرك الرئيسي لاستمرار زخم النمو وتحقيق نتائج مالية متميزة، وتمكّنّا بفضل قوة عملياتنا التشغيلية ومرونتنا التجارية من تلبية الطلب المحلي والعالمي بأمان وموثوقية، وتحقيق نتائج مالية قوية رغم استمرار التحديات الخارجية.

وأضافت النعيمي : أن ذلك يؤكد فاعلية نموذج أعمال الشركة المتكامل وقدرته على تحقيق القيمة، إلى جانب كفاءة فرق عملها وانضباطها في التنفيذ، والتزامنا بالتوسع في توظيف التقنيات المتقدمة وتبَنّيها في مختلف مجالات الأعمال ، مؤكدة على مواصلة الوفاء بالتزامنا بتوزيعات الأرباح للمساهمين، بالتزامن مع مواصلة الاستثمار في أحد أكبر برامج النمو في قطاع الغاز.

وقالت الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز": تمتلك ’أدنوك للغاز‘ مكانة رائدة وقدرات متميزة تؤهلها لتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل لدولة الإمارات وعملائها ومساهميها.

وخلال مؤتمر افتراضي خاص بنتائج الشركة أفادت النعيمي بأن الشركة تواصل العمل على خدمة عملائها بالصورة الأفضل، وأنها خلال الأشهر الماضية كانت تقيم وتدرس وسائل وطرقاً مختلفة لضمان النقل، فيما لا تزال جميع هذه الخطط في مرحلة الدراسة.

من جانبه قال الرئيس المالي بيتر فان دريل، إن توقعاتنا لصافي الدخل في بداية العام كانت بين 3.5 و4 مليار دولار للعام كاملا، فيما دفعتنا الثقة التي استندت إلى مستويات الأداء خلال الربع الثالث إلى رفع التوقعات للعام إلى 4 مليارات ، مؤكدا أن الشركة تعمل على تنفيذ خط النمو وفق المسار المستهدف.

وحققت "أدنوك للغاز" صافي دخل بلغ 4.92 مليار درهم "1.34 مليار دولار" خلال الربع الثالث من عام 2026، بزيادة قدرها 101% مقارنةً بصافي الدخل المسجل في الربع الثاني من العام نفسه والبالغ 2.44 مليار درهم "665 مليون دولار".

وأدى الأداء التشغيلي القوي والمرونة التجارية عبر أعمال الشركة الرئيسية، إلى تحقيق نمو في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 70% على أساس ربع سنوي لتبلغ 7.46 مليار درهم "2.03 مليار دولار أمريكي".

وواصل قطاع الغاز المحلي في "أدنوك للغاز" توفير قاعدة مستقرة تدعم النمو المستدام للأرباح، إذ ارتفعت المبيعات في دولة الإمارات بنسبة 20% مقارنةً بالربع السابق، مدعوماً بزيادة الطلب، فيما أسهمت هوامش الربح القوية في ارتفاع الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع أعمال الغاز المحلية بنسبة 28% خلال الفترة ذاتها.

ووسعت الشركة نطاق مبيعات منتجاتها في الأسواق الدولية، ما أدى إلى ارتفاع الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأنشطة الدولية بنسبة 106% مقارنة بالربع السابق، كما أسهمت مبيعات الكبريت في دعم النتائج المالية، مع ارتفاع أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 249% خلال الفترة ذاتها.

واعتمد مجلس الإدارة توزيعات أرباح ربع سنوية بقيمة 3.45 مليار درهم "940 مليون دولار"، بزيادة نسبتها 5% على أساس سنوي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، على أن تُدفع في ديسمبر 2026.

وتتماشى هذه التوزيعات مع هدف الشركة المتمثل في زيادة توزيعات الأرباح بنسبة 5% سنوياً حتى عام 2030.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام، حققت "أدنوك للغاز" تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية بلغت 14.03 مليار درهم (3.82 مليار دولار)، غطَت توزيعات الأرباح منذ بداية العام، والبالغة 10.36 مليار درهم (2.82 مليار دولار أمريكي)، بمعدل 1.3 مرة.

وتعزز التدفقات النقدية القوية ومتانة المركز المالي للشركة قدرتها على تمويل برنامج النمو طويل الأمد، مع مواصلة تحقيق عوائد مجزية للمساهمين.

ويمثل التزام الشركة بتوزيع أرباح عن العام المالي 2026 بواقع 18 فلساً للسهم الواحد، عائداً على توزيعات الأرباح بلغ 5.34%، استناداً إلى سعر إغلاق سهم الشركة في 9 نوفمبر 2026.

وتواصل "أدنوك للغاز" ترسيخ مكانتها كأكبر شركة من حيث قيمة توزيعات الأرباح في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

رغم تحسن ظروف السوق خلال الربع الثالث، استمرت التحديات التي تؤثر في حركة الملاحة البحرية، وللحد من أثر هذه التحديات اتبعت "أدنوك للغاز" نهجاً استباقياً في إدارة المخزون والعمليات اللوجستية وسلاسل الإمداد، بالتعاون الوثيق مع العملاء والمقاولين والشركاء.

في أعقاب الأداء القوي الذي حققته "أدنوك للغاز" خلال الربع الثالث، رفعت الشركة توقعاتها لصافي الربح للعام المالي 2026، إذ تتوقع أن لا يقل صافي الربح عن 14.69 مليار درهم "4 مليار دولار ".

وتواصل "أدنوك للغاز" تنفيذ أحد أكبر برامج النمو في قطاع الغاز على مستوى العالم، ويضم أربعة مشاريع عملاقة، وهي: "مشروع تطوير الغاز الغني"، ومشروع "الرويس للغاز الطبيعي المسال"، ومشروع "ميرام" لزيادة استخلاص الإيثان وتعظيم العائد منه ومشروع "استدامة".

ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع مجتمعةً في تحقيق قيمة محلية مضافة تبلغ 49.21 مليار درهم (13.4 مليار دولار أمريكي)، ما يعزز مساهمة الشركة في دعم التنمية الصناعية لدولة الإمارات وتحقيق أهدافها في التنويع الاقتصادي.

وحققت هذه المشاريع تقدماً ملموساً خلال الربع الثالث، وتواصل الشركة التركيز على تنفيذ مشاريع النمو الاستراتيجية التي تهدف إلى توسيع طاقتها الإنتاجية، والاستفادة من النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً، وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين على المدى الطويل. ويُشكل برنامج التوسع ركيزة أساسية لرفع النمو المستهدف في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 60% بحلول عام 2030 مقارنةً بمستويات 2023، مع استثمارات مخطط لها بنحو 102.83 مليار درهم (28 مليار دولار) خلال الفترة من 2026 إلى 2030.

وواصلت "أدنوك للغاز" إحراز تقدم في تنفيذ برنامجها للنمو، مدعومةً بتحقيق إنجازات رئيسية في عدد من مشاريعها الاستراتيجية.

وبدأت "أدنوك للغاز" الأعمال الإنشائية للمرحلة الثالثة من مشروع "تطوير الغاز الغني"، والتي تتضمن إنشاء وحدة جديدة لتجزئة سوائل الغاز الطبيعي في الرويس، بطاقة إنتاجية تتجاوز 8 ملايين طن سنوياً تخصص للتصدير بعد اكتمال المشروع.

وفي مشروع "الرويس للغاز الطبيعي المسال"، اكتمل تركيب أول وحدتين رئيسيتين لضواغط التبريد، في إطار التقدم المستمر في تنفيذ المشروع.

وأنجز مشروع "ميرام" لزيادة استخلاص الإيثان وتعظيم العائد منه، بأمان أول عملية ربط مع مرافق المعالجة القائمة، وبدأ استقبال أولى كميات الغاز.

وأما مشروع "استدامة" فقد نجح في بدء تشغيل أول وحدة لضغط غاز المبيعات وتحقيق الجاهزية التشغيلية للوحدة، في خطوة رئيسية نحو الانتقال إلى مرحلة التشغيل التجريبي للمشروع.

وأكدت الشركة على مواصلة التوسع في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات لتعزيز عملياتها التشغيلية وجعلها أكثر أماناً وذكاءً واستقلالية ، فيما تسهم غرف التحكم المدعومة بالذكاء الاصطناعي في "بوحصا" ومحطة "الطويلة"، إلى جانب روبوتات التفتيش ذاتية التشغيل، في رفع الإنتاجية وتعزيز الموثوقية وتحسين اتخاذ القرار في الوقت الفعلي.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرات في تحقيق توفير التكاليف وخلق قيمة تتجاوز 3.31 مليار درهم (900 مليون دولار) لأعمال الشركة بحلول عام 2030، بما يدعم طموح "أدنوك للغاز" لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات أعمالها وعملياتها التشغيلية.