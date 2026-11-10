محمد الشرقي: الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تدعم تكامل الجهود الوطنية

أبوظبي في 10 نوفمبر/ وام/ أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، في إبراز ودعم الجهود الوطنية واستعراض التجارب والمشاريع الرائدة، وتبادل الرؤى والأفكار التي تواكب التطلعات و تدعم ركائز التنمية الشاملة والمستدامة للدولة.

وأشاد سموه بأهداف الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، ومحاور أعمالها ومناقشاتها، مشيراً إلى أهميتها في دعم تكامل الجهود الوطنية، واستعراض أبرز وأهم المشاريع والتجارب في مختلف القطاعات الحيوية التي تخدم ركائز التنمية الشاملة والمستدامة للدولة.

وكان سموه شهد أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي، التي أقيمت بمشاركة 500 من القيادات والمسؤولين الحكوميين على المستويين الاتحادي والمحلي.

والتقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي إخوانه سمو أولياء العهود، وشهد حواراً قيادياً لسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات.

يُذكر أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات قد انطلقت عام 2017 بتوجيهات من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتُعقد بحضور أصحاب السمو ومعالي الوزراء في حكومة الإمارات، والجهات الحكومية كافة، لتوحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة على المستوى الوطني، وتستهدف مناقشة المواضيع التنموية بشكل سنوي، وإشراك كافة القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي للدولة.