"الفجيرة للإبداع" توقّع اتفاقية لتطوير منظومة رقمية متكاملة لخدمات المستثمرين

الفجيرة في 10 نوفمبر/ وام/ وقّعت مدينة الفجيرة للإبداع - المدينة الإعلامية الحرة، اتفاقية لتصميم وتطوير منظومة إلكترونية متكاملة، تهدف إلى تسريع إنجاز المعاملات، والارتقاء بتجربة المستثمرين، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، مواكبةً للتوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات وإمارة الفجيرة في التحول الرقمي وتبنّي التقنيات الذكية.

وتشمل الاتفاقية تطوير أنظمة إدارة الموارد المؤسسية وإدارة علاقات العملاء، إلى جانب أنظمة التراخيص والخدمات الإلكترونية، بما يتيح تكامل البيانات وأتمتة الإجراءات، ويعزز سرعة تقديم الخدمات وكفاءتها.

وأكد الدكتور سالم مرشود الحفيتي، مدير عام مدينة الفجيرة للإبداع، أن الاتفاقية تجسّد حرص المدينة على تطوير بنيتها الرقمية وتحديث منظومة خدماتها، انسجاماً مع الرؤى المستقبلية لدولة الإمارات والتوجهات التنموية لإمارة الفجيرة.

وأشار إلى أن الاستثمار في التقنيات الذكية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنافسية المؤسسية وتقديم خدمات أكثر مرونة وكفاءة، تلبي احتياجات المستثمرين وتواكب تطلعاتهم، بما يسهم في ترسيخ مكانة الفجيرة وجهةً جاذبةً للاستثمار والابتكار.