جلسة "قوة الغد" تستعرض تكامل الجهود الوطنية لإعداد جيل يقود المستقبل

أبوظبي فى 10 نوفمبر/ وام/ استعرضت جلسة "قوة الغد.. كيف نُعدّ شباب الإمارات للمستقبل "، التي تم عقدها ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، تكامل الجهود الوطنية لإعداد شباب الإمارات للمستقبل، عبر مسارات تجمع بين التعليم والتدريب والتأهيل، وترسخ الهوية الوطنية والانتماء، وتنمي القدرات القيادية والتخصصية والعملية، بما يعزز جاهزيتهم لتحمل المسؤولية والإسهام في خدمة الوطن وصون مكتسباته.

وتحدث في الجلسة كل من معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، رئيس المؤسسة الاتحادية للشباب، والعميد الركن علي عبيد الراشدي رئيس الإدارة التنفيذية للتعليم والتدريب في وزارة الدفاع، وسعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي، المدير العام لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، حيث تناولوا تكامل مسارات التأهيل الأكاديمي والمهني والميداني، واستعرضوا أبرز نتائج البرامج ومستهدفاتها المستقبلية في إعداد كوادر وطنية مؤهلة لخدمة الوطن والمشاركة في مسيرته التنموية.

وأكد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي أن برنامج الجاهزية الوطنية «غطاريف» يستلهم رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في بناء الشاب الإماراتي الذي يجمع بين العزيمة والعلم وحسن التدبير، ويجسد نهج القيادة الرشيدة في إعداد شباب الوطن لتحمل المسؤولية وخدمة وطنهم.

وأوضح أن البرنامج يقدّم نموذجاً وطنياً يربط المعرفة بالتطبيق، ويدعم انتقال الشباب من التعليم العام إلى استكمال التعليم الأكاديمي أو الالتحاق بسوق العمل، ضمن أربعة محاور تشمل تمكين الشباب، والمسؤولية الأسرية، والجاهزية الوطنية، والمرونة المجتمعية، وبشراكات تستثمر الخبرات والإمكانات الأكاديمية والميدانية في الدولة.

وأشار معاليه إلى انطلاق الدفعة الأولى في 31 أغسطس 2026 بمشاركة 800 شاب وشابة في 6 مواقع موزعة على إمارات الدولة، ومشاركة المنتسبين في أكثر من 460 ورشة عمل ومحاضرة وبرنامجاً تدريبياً.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تركز على التوسع في البرامج على مستوى الدولة، والحصول على الاعتمادات الأكاديمية، وتعزيز الجاهزية المبكرة لدى شبابنا والتكامل مع برنامج الخدمة الوطنية والبرامج الوطنية الأخرى، لإعداد جيل يعتز بهويته ويمتلك مهارات المستقبل .

من جانبه أكد العميد الركن علي عبيد الراشدي أن برنامج «بلادي»، الذي أطلقته وزارة الدفاع لإعداد وتطوير الكفاءات الوطنية، يمثل مرحلة نوعية في مسيرة الخدمة الوطنية، من خلال التركيز على انتقاء الكوادر الوطنية وتخصصها وتوظيف قدراتها بالشكل الأمثل، ضمن رؤية تربط بين الهوية الوطنية والقدرات العسكرية والجاهزية المستمرة.

وأوضح أن البرنامج يستند إلى 3 ركائز هي الانضباط والقدرات والجاهزية، ويعتمد رحلة متكاملة تبدأ بالتعليم العسكري والتقييم والفرز، ثم التأهيل والتوجيه إلى المسارات المناسبة، بما يضمن مواءمة قدرات الأفراد مع احتياجات الوحدات العملياتية، وتحويل الاستثمار في التدريب إلى قدرات عملية تسهم في دعم منظومة الدفاع الوطني.

وأكد أن التوسع في البرنامج يرتبط بالمحافظة على جودة التدريب وكفاءة التشكيلات واستمرارية التمارين والتقييم، بما يضمن بناء وحدات احتياط مؤهلة ومنظمة وقادرة على الاستجابة، ويجعل برنامج «بلادي» رافداً استراتيجياً لدعم القدرة الدفاعية للدولة واستدامتها.

بدوره أكد سعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي أن توجيهات القيادة الرشيدة باكتشاف المواهب منذ الصغر ورعايتها وتنميتها شكلت أساساً لبناء منظومة متكاملة للتعليم التقني والمهني، تحتضن اليوم أكثر من 22 ألف طالب وطالبة، وتستند إلى معايير عالمية لإعداد كفاءات وطنية قادرة على المنافسة وتلبية احتياجات القطاعات الحيوية.

وأوضح أن المنظومة تبدأ باكتشاف ميول الطلبة وتهيئتهم من الصف السادس، وتتيح لهم مسارات تخصصية من الصف العاشر في مجالات الهندسة والذكاء الاصطناعي والتقنيات والرعاية الصحية والقطاع المالي، مع إمكانية الحصول على ما بين 6 و15 ساعة جامعية معتمدة قبل الالتحاق بالجامعة، مشيراً إلى أن عدد المسجلين في هذه المسارات يتجاوز 15 ألف طالب وطالبة.

واستعرض الشامسي أثر الاستثمار المبكر في الكفاءات الوطنية، موضحاً أن كلية فاطمة للعلوم الصحية، التي بدأت بخمس طالبات، تضم اليوم نحو 3 آلاف طالب وطالبة، مؤكداً أهمية التعليم التقني والمهني في تأهيل كفاءات وطنية تدعم القطاعات الحيوية وتعزز قدرتها على مواكبة المتغيرات.