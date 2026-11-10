مساعد طبي في منصة "ملفي"

أبوظبي في 10 نوفمبر /وام/ أعلنت دائرة الصحة – أبوظبي، بالتعاون مع شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية التابعة لمجموعة "M42"، دمج مساعد طبي مدعوم بالذكاء الاصطناعي في منصة "ملفي" لتبادل المعلومات الصحية، وإتاحته لجميع الأطباء في أبوظبي، بهدف تسهيل الوصول إلى السجلات الطبية وتلخيص التاريخ الصحي للمرضى وتقليل الوقت المستغرق في البحث اليدوي، بما يتيح للأطباء تخصيص وقت أكبر لرعاية المرضى.

ويتيح المساعد للأطباء استرجاع المعلومات الطبية ذات الصلة بحالة المريض، وإعداد ملخصات لتاريخه الصحي والإجابة عن الاستفسارات، بالاعتماد على قاعدة بيانات منصة "ملفي" التي تضم معلومات صحية لأكثر من 14 مليون مريض، وما يزيد على أربعة مليارات سجل طبي، تشمل الوثائق السريرية وبيانات الحساسية ونتائج المختبرات والقياسات الحيوية وصور الأشعة والفحوص التشخيصية.

ويهدف دمج المساعد إلى تسهيل مراجعة السجلات الصحية وفهم التاريخ الطبي للمريض بصورة أشمل، بما يدعم اتخاذ قرارات سريرية تستند إلى المعلومات المتاحة، مع استمرار مسؤولية الطبيب عن التقييم واتخاذ القرار الطبي، والالتزام بصلاحيات الوصول المعتمدة وضوابط حماية بيانات المرضى.

ويعتمد المساعد على منصة "Ossi" للذكاء الاصطناعي السريري التي طورتها مجموعة "M42"، والمستضافة على البنية السحابية لخدمة "مايكروسوفت آزور" داخل دولة الإمارات، حيث يتيح دمجه في "ملفي" استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن سير العمل السريري اليومي للأطباء.

ومن المقرر تقييم تطبيق المساعد الطبي وتحليل نتائج استخدامه وملاحظات الأطباء، للاستفادة منها في تطوير وظائفه وتحسين أدائه خلال المراحل المقبلة.

وقال ديميتريس مولافاسيلس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "M42"، إن تطوير منصة "Ossi" يركز على تلبية احتياجات الأطباء في الممارسة اليومية، من خلال تسهيل الوصول إلى المعلومات الطبية ذات الصلة ومراجعتها بكفاءة، مشيراً إلى أن دمج المساعد في "ملفي" يتيح توظيف هذه القدرات ضمن منظومة مترابطة للبيانات الصحية، مؤكداً مواصلة تطوير المساعد وتقييم أدائه بالتعاون مع المختصين، بما يدعم استخدامه في الممارسة السريرية مع الحفاظ على دور الطبيب في مراجعة المعلومات واتخاذ القرارات الطبية.

وقال كريم شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية ومنصة حلول الصحة الرقمية التابعة لمجموعة "M42"، إن منصة "ملفي" أسهمت في ربط المعلومات الصحية بين مقدمي خدمات الرعاية، فيما يوفر دمج المساعد الجديد أداة إضافية تتيح للأطباء الاستفادة من هذه البيانات خلال ممارسة مهامهم اليومية.

وأوضح أن الشركة، التي تتولى تشغيل منصة "ملفي" ودمج المساعد ضمن خدماتها، تركز على تسهيل وصول المستخدمين المخولين إلى المعلومات الطبية ذات الصلة بالمرضى وتلخيصها، مع الالتزام بضوابط حماية البيانات وصلاحيات الوصول، والاستفادة من ملاحظات الأطباء لتحسين تجربة الاستخدام.

يأتي دمج المساعد ضمن جهود أبوظبي لتطوير منظومتها الصحية الرقمية والاستفادة من البيانات الطبية المترابطة في توفير أدوات تقنية تدعم عمل الأطباء وتلبية احتياجات المرضى.