"الإمارات للطب التكاملي" يناقش دمج ممارساته في المنظومة الصحية وتوثيق الطب الشعبي الإماراتي

أبوظبي في 10 نوفمبر/ وام/ ناقش مجلس الإمارات للطب التكاملي، خلال اجتماعه الثالث لعام 2026، سبل دمج ممارسات الطب التكاملي في المنظومة الصحية، وتوثيق الطب الشعبي الإماراتي تمهيداً لتقنينه، إلى جانب استعراض مستجدات تنفيذ المبادرات الاستراتيجية ذات الأولوية ضمن استراتيجية الإمارات للطب التكاملي.

وعقد الاجتماع برئاسة الشيخة سلامة بنت طحنون بن محمد آل نهيان، رئيسة مجلس الإمارات للطب التكاملي، حيث استعرض المجلس سبل دعم أربع جهات رائدة في تقديم الرعاية الصحية بالدولة، أبدت توجهها نحو استحداث خدمات للطب التكاملي ضمن منشآتها الصحية، تشمل الأيورفيدا، والحجامة، والوخز بالإبر، وتقويم العمود الفقري، والطب الصيني التقليدي.

وفي مجال التعليم والبحث العلمي، تناول الاجتماع التقدم المحرز في وضع أسس لممارسة الطب التكاملي بصورة آمنة ومستندة إلى الأدلة العلمية، بما في ذلك التواصل مع خمسة شركاء أكاديميين محليين لدعم التعليم والتطوير المهني، والعمل على حصر الأبحاث والإمكانات القائمة في هذا المجال على مستوى الدولة.

كما استعرض المجلس بدء العمل على التوثيق العلمي للطب الشعبي الإماراتي تمهيداً لتقنينه، من خلال إعداد إطار أولي لممارسة المسح، بهدف صون المعارف المتوارثة عبر الأجيال ووضع أسس علمية لتقييمها.

وقالت الشيخة سلامة بنت طحنون بن محمد آل نهيان، إن المجلس يعمل على ترسيخ مكانة دولة الإمارات مرجعاً عالمياً في مجال الطب التكاملي، من خلال الجمع بين الأدلة العلمية والخبرات السريرية والمعارف التقليدية، بما يسهم في تعزيز الصحة والعافية، مشيرة إلى أن التقدم المحرز خلال عام 2026 يمثل خطوة نحو تحقيق هذه الأهداف.

وأضافت أن التعاون بين مختلف القطاعات يسهم في تطوير الأطر اللازمة لدمج ممارسات الطب التكاملي بصورة مسؤولة ضمن منظومة الرعاية الصحية، إلى جانب تطوير الكفاءات المهنية وتعزيز البحث العلمي، مشيرة إلى أن توثيق معارف الطب الشعبي الإماراتي والحفاظ عليها يمثلان جزءاً أساسياً من هذه الجهود، بما يسهم في صون الإرث الوطني وإتاحة تقييمه وفق أسس علمية، مع الالتزام بمبادئ الصحة العامة وجودة الخدمات والاستناد إلى الأدلة العلمية في مختلف مراحل العمل.

واستعرض المجلس الالتزامات الأربعة التي أعلن عنها خلال قمة الشفاء للطب التكاملي، في إطار دعم تحقيق أهداف الاستراتيجية العالمية للطب التقليدي 2025–2034 الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، والتي تركز على تطوير السياسات والأطر التنظيمية والمعايير السريرية، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، ودعم التعليم وتطوير القوى العاملة في القطاع الصحي والتوعية المجتمعية، إلى جانب توسيع التعاون الدولي وتبادل المعارف والخبرات، بما يسهم في مواءمة الأولويات الوطنية مع الخبرات الدولية، وتعزيز الشراكات والتعاون على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد الاجتماع أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الجهات الأعضاء في المجلس وشركائه، بما يدعم تنفيذ استراتيجية الإمارات للطب التكاملي واستدامة التقدم في مختلف مبادراتها الاستراتيجية ذات الأولوية.