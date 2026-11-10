سلطان بن أحمد القاسمي وبدور بنت سلطان القاسمي يشهدان إطلاق سلسلة "أصدقاء بلدية دبا الحصن"

الشارقة في 10 نوفمبر /وام / شهد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة كلمات، إطلاق سلسلة "أصدقاء بلدية دبا الحصن" بتنفيذ من "مجموعة كلمات" وبالتعاون مع بلدية دبا الحصن، والتي تضم ثلاث قصص مصوّرة باللغتين العربية والإنجليزية، تعرّف الأطفال على دور البلدية في حياتهم اليومية، وتشجعهم على المحافظة على البيئة والمرافق العامة، وتغرس لديهم قيم المسؤولية والمشاركة المجتمعية، وذلك في مركز إكسبو الشارقة.

وزار سموهما جناح "مجموعة كلمات" المشارك في الدورة الـ 45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، متعرفان على القصص الثلاث التي تتناول الشخصيات والمواقف اليومية والمعلومات المبسطة، لتقريب أعمال البلدية من عالم الأطفال، وتعريفهم بأهمية العمل الجماعي واحترام القوانين وإتقان العمل والمحافظة على البيئة.

وتتناول القصص مغامرات الطفلين راشد ومريم مع جدهما سعيد في مدينة دبا الحصن، حيث تتحول مواقف من حياتهم اليومية إلى حكايات تعرّف القراء الصغار بجوانب من عمل البلدية، بدءاً من الإشراف على البناء وتطبيق معايير السلامة، مروراً بنظافة الشواطئ وحماية الكائنات البحرية، وصولاً إلى زراعة النخيل والعناية به.

ففي قصة "مكتبة الجد سعيد"، للكاتبة مريم الجمّال، يشارك راشد جده في بناء مكتبة بحديقة المنزل، ويتابع مراحل العمل مع المهندس ماجد من بلدية دبا الحصن، ليتعرف إلى كيفية تحويل الرسوم والأفكار إلى مبانٍ، ودور البلدية في مراقبة خطوات البناء والإشراف على التنفيذ والتأكد من الالتزام بمعايير الأمن والسلامة.

أما قصة "حراس الشاطئ"، للكاتبة نورة الخوري، فتأخذ راشد ومريم وجدهما سعيد في رحلة إلى شاطئ دبا الحصن والميناء، حيث يلتقون عامل النظافة بشير ومفتش البلدية خالد، ويتعرفون من خلال أحداث القصة إلى الجهود المبذولة للمحافظة على نظافة الشواطئ والمرافق العامة وحماية الكائنات البحرية.

وفي "فسيلة مريم"، للكاتبة نادية النجار، تكتشف مريم فسيلة نخيل صغيرة بجانب نخلة الخنيزي في حديقة منزل جدها، فتقرر نقلها وزراعتها في حديقة بيتها، بمساعدة المهندسة سلامة من بلدية دبا الحصن، وتتعلم خلال القصة طرق فصل الفسائل وزراعتها والعناية بها، وتشارك أسرتها موسم خراف الرطب، في حكاية تربط الاهتمام بالبيئة بالتراث الزراعي المحلي.

ويرافق إطلاق السلسلة برنامج من 3 جلسات لتوقيع الكتب في جناح "مجموعة كلمات" بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، تستهدف الأطفال من عمر 6 إلى 9 سنوات، وتتيح لهم لقاء مؤلفات القصص.

وتُقام الجلسة الأولى يوم الاثنين 9 نوفمبر الجاري، بمشاركة مريم الجمّال، مؤلفة "مكتبة الجد سعيد"، تليها جلسة نورة الخوري، مؤلفة "حراس الشاطئ"، يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، فيما تختتم نادية النجار، مؤلفة "فسيلة مريم"، جلسات التوقيع يوم الخميس 12 نوفمبر.

ويأتي إصدار "أصدقاء بلدية دبا الحصن" ضمن التعاون بين "مجموعة كلمات" وبلدية دبا الحصن لتقديم خدمات المدينة وقضاياها البيئية والمجتمعية في قالب قصصي يناسب الأطفال، ويربط ما يقرؤونه بالمرافق والأماكن التي يعرفونها في محيطهم اليومي.

شهد الإطلاق إلى جانب سموهما كل من: الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة، ومعالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وطالب عبد الله اليحيائي، مدير بلدية دبا الحصن، وأحمد العلي، مدير "مجموعة كلمات"، وعدد من كبار المسؤولين والمثقفين.