شرطة أبوظبي تعزز الوعي الأسري

العين في 10 نوفمبر/ وام/ نظمت إدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع مجالس أبوظبي في مكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان الرئاسة جلسة حوارية بعنوان "أمن الأسرة من أمن المجتمع"، والذي أُقيم في مجلس مفلح عايض الأحبابي في منطقة العين، بحضور عدد من أفراد المجتمع ومشاركة أعضاء من كلنا شرطة، وذلك تزامنًا مع مبادرات عام الأسرة 2026.

وتناول العقيد محمد سالم العامري النائب لشؤون الجريمة بمديرية شرطة العين، أهمية دور الأسرة، مُستعرضًا مجموعة من النصائح والإرشادات الموجهة إلى أولياء الأمور بشأن الإهتمام بالأبناء ومتابعة سلوكياتهم، وتعزيز الحوار الأسري والتواصل الإيجابي معهم، إلى جانب توعيتهم بالمخاطر التي قد يتعرضون لها، بما في ذلك الجرائم الإلكترونية والسلوكيات السلبية .

وسلط العقيد سعيد علي الحساني النائب لشؤون الدوريات الأمنية في إدارة المرور والدوريات الأمنية –العين، الضوء على الجهود الوقائية التي تقوم بها إدارة المرور والدوريات الأمنية من خلال تنفيذ المحاضرات التوعوية، والحملات الإرشادية، والبرامج المجتمعية الموجهة لمختلف الفئات، بما يُسهم في رفع مستوى الوعي المروري، وتعزيز أمن الطرق، مُؤكدًا على أهمية الإلتزام بالقوانين، والأنظمة المرورية باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز السلوك الإيجابي.

وتحدث العقيد سلطان صبيح المنعي مدير مركز شرطة المقام، عن ضرورة تعزيز التواصل مع الجمهور، والتعريف بالقنوات المتاحة لتقديم البلاغات والإستفسارات، مؤكدًا أهمية الشراكة المجتمعية والتعاون المستمر بين الشرطة وأفراد المجتمع، بما يُعزز الثقة المتبادلة، ويُسهم في الوقاية من المشكلات الأمنية ومعالجتها.

وأكد ميرزا حسين الصايغ عضو مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، أهمية دور الأسرة في توفير بيئة آمنة ومستقرة للأبناء، وترسيخ مفاهيم الوقاية والمسؤولية المشتركة في حماية أفراد المجتمع، بما يُسهم في تعزيز الأمن والأمان وجودة الحياة، مُشيرًا إلى أن تنظيم المجالس المجتمعية الهادفة، خاصةً تلك التي تُعنى بشؤون الأسرة، لما لها من دور محوري في تعزيز الأمن وبناء جيل واعٍ وآمن، ونشر الوعي، وترسيخ القيم الإيجابية بما يُسهم في تحقيق أمن المجتمع واستقراره.