19 خيلاً تقود انطلاقة المدرب البريطاني جورج سكوت من إسطبله الجديد في ميدان

دبي في 10 نوفمبر /وام/ يبدأ المدرب البريطاني جورج سكوت مرحلة جديدة في مسيرته التدريبية خلال كرنفال سباقات دبي 2026-2027، بعد تأسيس أول قاعدة دائمة له في مضمار ميدان، حيث سيدفع بفريق يضم 19 خيلاً للمنافسة في الموسم الجديد.

ويملك سكوت سجلاً مميزاً في سباقات الإمارات، إذ حقق أربعة انتصارات من أصل 28 مشاركة بنسبة نجاح بلغت 14.4%، وكان أول فوز له في الكرنفال مع الجواد «أنذر بات» عام 2019، قبل أن يبرز الجواد «ويست إيكر» في عام 2025 بإحراز لقبي سباقي «بلو بوينت سبرينت» من الفئة الثانية و«ند الشبا سبرينت» من الفئة الثالثة، فيما حقق «فورس آند فالور» الفوز على المضمار الرملي في الموسم الماضي.

وأكد سكوت أن افتتاح قاعدة دائمة لفريقه في دبي يمثل خطوة استراتيجية مهمة، مشيراً إلى أن النجاحات التي حققها في منطقة الشرق الأوسط خلال المواسم الماضية شجعته على توسيع حضوره من خلال العمل انطلاقاً من مضمار ميدان.

ويضم الفريق عدداً من الخيول البارزة، يتقدمها «سيبر سترايك»، صاحب المراكز المتقدمة في سباقات الفئة الثالثة، و«روغ ليجند» المنتقل من الولايات المتحدة، إلى جانب مجموعة من الخيول المملوكة لعدد من ملاك الخيل في دبي، من بينهم «شيبليك» المملوك لمعالي الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس نادي دبي لسباق الخيل، إضافة إلى «زوار» و«مستر كولونيل» المملوكين للشيخ حمدان بن دلموك آل مكتوم.

كما يعود «فورس آند فالور» للمشاركة في الكرنفال للموسم الثالث على التوالي، بينما يمثل المالك مايكل بلينكاو الجوادان «كوماند ذا ستارز»، الفائز بأحد السباقات المصنفة، و«ليل كولستي».

ويضم الفريق أيضاً الجواد «ويكي»، الفائز بأحد السباقات المصنفة في فرنسا، إلى جانب «فارزي» و«جامري» و«إنستانت فورس» و«ريزال» و«ويف رايدر» و«كوماندرز إنتنت» و«ميجور ني ساير»، بالإضافة إلى «إل ماتادور» و«هيز أ مونستر» و«زوبارو»، على أن تتخذ جميعها من إسطبلات المدرج الرئيسي في مضمار ميدان مقراً لها.

وأوضح سكوت أن فريقه يتطلع إلى البناء على النجاحات الدولية التي حققها في السنوات الأخيرة، وتوفير أفضل الفرص التنافسية لملاك الخيل، مع الحفاظ على أعلى معايير الرعاية والاهتمام بالتفاصيل وفنون التدريب، مؤكداً أن تأسيس الفريق في دبي يمثل بداية مشروع طويل الأمد لتعزيز حضوره في منطقة الشرق الأوسط.