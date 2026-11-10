التراث الإماراتي مصدر للكتب والأفلام والألعاب الرقمية

الشارقة في 10 نوفمبر / وام /أكدت الدكتورة فاطمة علي المعمري مديرة إدارة التراث الثقافي بوزارة الثقافة، خلال جلسة "اقتصاد الإبداع... حين تتحول الفكرة إلى قيمة" ضمن فعاليات الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، أن التراث الإماراتي يمثل مورداً غنياً للصناعات الإبداعية ويمكن تحويل حكاياته وشخصياته الشعبية إلى كتب مصورة وأفلام رسوم متحركة وألعاب رقمية مشيرة إلى أن القيمة الاقتصادية للفكرة لا تتحقق بمجرد ابتكارها بل بتطويرها إلى منتج يلبي احتياجات الجمهور ويحقق الاستدامة.

و استعرضت المعمري فرص الاقتصاد الإبداعي الذي يشمل النشر والسينما والموسيقى والإعلام والألعاب الإلكترونية ودور المعرفة والخيال والمهارة في تحويل الأفكار إلى منتجات قابلة للتسويق موضحة أن صناعة القيمة الإبداعية تمر بست مراحل تبدأ باستلهام الفكرة أو تحديد حاجة لدى الجمهور ثم تطويرها وإعداد نموذج أولي واختباره واختيار السوق المناسب وتحقيق العائد عبر البيع أو ترخيص الحقوق وصولاً إلى بناء العلامة التجارية وضمان استدامة المشروع.

واستشهدت المعمري بشخصية "أم الدويس" من الموروث الشعبي الإماراتي موضحة أن الحكاية الواحدة يمكن تقديمها في كتاب مصور أو فيلم رسوم متحركة أو لعبة إلكترونية أو تجربة تفاعلية إلى جانب منتجات تجارية تستند إلى حقوق الترخيص.

ودعت إلى تطوير الحرف التقليدية وإعادة توظيفها في منتجات معاصرة تحافظ على هويتها وتواكب احتياجات المستهلكين.

واعتبرت معرض الشارقة الدولي للكتاب نموذجاً للصناعات الثقافية والإبداعية بما يجمعه من أنشطة النشر والفعاليات الثقافية وفرص التواصل بين المبدعين والجمهور.

وحذرت من التوسع في إنتاج المشاريع الإبداعية قبل التأكد من وجود طلب عليها أو توافر التمويل اللازم، مؤكدة أهمية اختبار المنتج وبناء الشراكات وتطوير خطة تسويقية تتجاوز دائرة المعارف الشخصية للمبدع.