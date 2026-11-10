بلدية العين تطلق الموسم الثاني من "لحظات في العين"

العين في 10 نوفمبر /وام/ أطلقت بلدية مدينة العين الموسم الثاني من مبادرة «لحظات في العين»، حتى نهاية مارس 2027، في واحات القطارة والجيمي وهيلي، بمشاركة أربع علامات تجارية جديدة تفتتح فروعها لأول مرة في مدينة العين، في خطوة تهدف إلى تنشيط الحركة السياحية والتجارية، وتعزيز التجارب التي تجمع بين الضيافة العصرية والطابع التراثي الأصيل للواحات.

وأوضحت اليازية الدرمكي مدير المشروع أن الموسم الثاني يأتي امتداداً لجهود بلدية مدينة العين في تفعيل المواقع التراثية وإبراز مقوماتها الثقافية والطبيعية، من خلال تقديم تجارب متنوعة للزوار تجمع بين الاستمتاع بأجواء الواحات والتعرف على الموروث المحلي، إلى جانب توفير خيارات جديدة في قطاع الضيافة والمقاهي، بما يلبي اهتمامات مختلف فئات المجتمع.

وأضافت أن المبادرة تشهد مشاركة أربع علامات تجارية جديدة، من بينها «شلوى» و «BLACKOUT» في واحة القطارة و «CAVE» في واحة الجيمي و «KNEAD BAKERY» في واحة هيلي، بما يعزز تنوع الخيارات المقدمة للزوار ويدعم استقطاب العلامات التجارية إلى مدينة العين، ويسهم في إثراء التجربة السياحية في الواحات التراثية خلال موسم الشتاء والربيع.