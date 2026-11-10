"موسم ربع قرن للابتكار2026" ينطلق 14 نوفمبر

الشارقة في 10 نوفمبر / وام /يستعد مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا التابع لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين وبالتزامن مع شهر الإمارات للابتكار لإطلاق الحدث الرئيسي للنسخة الرابعة من «موسم ربع قرن للابتكار 2026»، تحت شعار «القيم في عصر التكنولوجيا»، وذلك يومي 14 و15 نوفمبر الجاري في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.

ويشهد الحدث مشاركة منتسبي مؤسسة ربع قرن الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و31 عاما، ممن أتموا برامج قائمة على المشاريع في مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا، حيث سيستعرض المشاركون مشاريعهم البحثية والتكنولوجية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بما يعكس تطور مهاراتهم وقدرتهم على تحويل المعارف النظرية إلى تطبيقات عملية وحلول إبداعية.

و يتضمن الحدث تحديات وأنشطة علمية وتفاعلية تشمل جلسات حوارية ملهمة تستضيف نخبة من الرواد والمختصين إلى جانب «هاكاثون تطبيقات ناسا» الذي يتيح للمشاركين فرصة توظيف مهاراتهم التقنية والإبداعية في مجال الفضاء وفعاليات خاصة للأسرة وركن «كليك» للألعاب والرياضات الإلكترونية ومجموعة متنوعة من الورش العلمية والتقنية التي توفر تجارب تطبيقية وتفاعلية للمشاركين والزوار.