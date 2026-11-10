القنصل المصري يشيد بمستوى المشاركات الفنية في ملتقى الشارقة للخط

الشارقة في 10 نوفمبر/ وام/ أشاد سعادة الدكتور حسام حسين إسماعيل القنصل العام لجمهورية مصر العربية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة

بمستوى المشاركات الفنية في ملتقى الشارقة للخط منوها بالحضور المصري اللافت .ويشارك في الحدث نخبة من الخطاطين المصريين الذين يقدّمون أعمالاً فنية متميزة. وأكد القنصل المصري أهمية هذه المشاركات في تعزيز التواصل الثقافي والفني بين المبدعين من مختلف البلدان.

وأشاد بالدور الثقافي والحضاري الذي يضطلع به ملتقى الشارقة للخط، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة . وأكد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وما تشهده من تطور مستمر في مجالات التعاون والتواصل على مختلف المستويات وبخاصة المجال الثقافي.

واصطحب محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة مدير ملتقى الشارقة للخط القنصل المصري والوفد المرافق في جولة لمتحف الشارقة للخط وبيوت الخطاطين، حيث يحتضنان أعمال المعرض العام بما يضمّه من أكثر من 300 عمل في فنون الخط العربي والزخرفة.

وانتقل الحضور إلى جمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية حيث اطّلع الضيوف على معرض "أسرتي جنتي" الذي يضم أعمال 11 فناناً وفنانة من دولة الإمارات ويقدّم تجارب فنية متنوعة تحتفي بجماليات الخط العربي والزخرفة الإسلامية.

كما شملت الجولة مركز الشارقة لفن الخط العربي والزخرفة ودار الندوة، حيث تابع القنصل المصري جانباً من ورشة متخصصة في الزخرفة الإسلامية نظّمها المركز بمشاركة مجموعة من طلبته ضمن البرنامج المصاحب للملتقى بهدف تعريف المشاركين بجماليات هذا الفن وإتاحة الفرصة أمامهم لاكتساب مهارات جديدة في ممارسته وتنمية قدراتهم الإبداعية.

و تضمّنت الجولة كذلك زيارة معارض الفنانين الثلاثة المكرّمين في هذه الدورة من الملتقى، علي الحمادي من دولة الإمارات وخليفة الشيمي من مصر وبلعيد حميدي من المغرب.

واطّلع القنصل المصري على بقية المعارض المشاركة ضمن المعرض العام للملتقى الذي يحتفي بتجارب أكثر من 140 مبدعاً ومبدعة من مختلف دول العالم. وفي ختام الزيارة أعرب القنصل العام المصري عن شكره وتقديره لإدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة .