الإمارات الأولى عالمياً في اعتماد علاج جديد لمرض مناعي يصيب الكلى

دبي في 10 نوفمبر/ وام/ اعتمدت مؤسسة الإمارات للدواء استخداماً جديداً مشروطاً لدواء "Ultomiris" (رافوليزوماب)، من إنتاج شركة"AstraZeneca" أسترازينيكا، لخفض مستوى البروتين في البول لدى البالغين المصابين باعتلال الكلى الأولي بالجلوبيولين المناعي A (IgAN) والمعرضين لخطر تطور المرض، لتصبح دولة الإمارات أول دولة في العالم تعتمد هذا الاستخدام.

وكان الدواء قد سُجل في دولة الإمارات عام 2022 لعلاج مجموعة من الأمراض النادرة.

يأتي هذا الاعتماد تجسيداً للتوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات ورؤية "نحن الإمارات 2031"، الرامية إلى تكريس ريادة الدولة وتنافسيتها العالمية في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع الصحي والدوائي، وتعزيز منظومة الابتكار والبحث والتطوير.

وتنسجم هذه الخطوة مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة نحو بناء منظومة تنظيمية دوائية متقدمة واستباقية، ترتكز على الكفاءة والتميز التنظيمي وأعلى المعايير العالمية للجودة والسلامة والفعالية، بما يدعم تسريع إتاحة أحدث العلاجات للمرضى.

ويعد اعتلال الكلى الأولي بالجلوبيولين المناعي( A ) أحد أمراض الكلى المناعية، وينتج هذا المرض عن ترسّب البروتين المناعي داخل أنسجة الكلى، ما قد يؤدي إلى التهابها وتراجع وظائفها تدريجياً، فيما يشكّل ارتفاع مستوى البروتين في البول أحد المؤشرات المهمة المرتبطة بتقدم المرض، الأمر الذي يبرز أهمية توفير خيارات علاجية تسهم في خفض هذه المستويات والحد من مخاطر تقدمه.

وقالت الدكتورة رقية عقيل البستكي، المديرة التنفيذية لقطاع تنظيم المنتجات الطبية في مؤسسة الإمارات للدواء بالإنابة، إن هذا الاعتماد يجسد كفاءة الإطار التنظيمي للمؤسسة، القائم على التقييم العلمي الدقيق والموازنة بين مواكبة المستجدات الدوائية واستيفاء متطلبات السلامة والجودة والفعالية ، ويعكس حرص المؤسسة على تعزيز جاهزية القطاع الدوائي للتعامل مع التطورات العلمية والمستجدات العلاجية، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات في طليعة الدول الرائدة في مجال تنظيم المنتجات الدوائية.

من جانبه ، أكد سامح الفنجاري، رئيس شركة "أسترازينيكا" لدول الخليج، أن اعتماد الاستخدام الجديد المشروط لدواء "Ultomiris" في دولة الإمارات يمثل خطوة مهمة نحو توسيع الخيارات العلاجية المتاحة للمرضى، بما يسهم في تحسين النتائج العلاجية وتعزيز جودة الرعاية المقدمة لهم.

وأكدت مؤسسة الإمارات للدواء أهمية التشخيص المبكر، والمتابعة المنتظمة لوظائف الكلى ومستويات البروتين في البول، والالتزام بالخطة العلاجية التي يحددها الطبيب المختص، بما يساعد على متابعة الحالة وإدارة المرض والحد من مضاعفاته المحتملة.