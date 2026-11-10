الإمارات تبني سرديتها على وقائع وإنجازات من الميدان وتنقل قصتها للعالم برصيد كبير من الثقة

أبوظبي في 10 نوفمبر/وام/ أكدت جلسة "كيف تروي الإمارات قصتها في عالم متغير؟"، التي عقدت ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، أن الإمارات تبني سرديتها على وقائع وإنجازات من الميدان وتروي قصتها للعالم برصيد من الثقة يعتمد على المعلومات الدقيقة، حيث يمتلك الإعلام الإماراتي ثقة عالية تعززها سرعة الوصول إلى المعلومات من مصادرها، والتحقق من دقتها، وتكامل الرسائل الإعلامية بين الجهات المحلية والاتحادية، بما يضمن إيصال صورة واضحة ومتوازنة عن إنجازات الدولة وتطوراتها إلى الجمهور داخل الإمارات وخارجها.

وتحدث في الجلسة كل من معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومعالي سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، ومعالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وشدد المشاركون في الجلسة على أهمية التنسيق المباشر بين الفرق الميدانية وغرف الأخبار، وتطوير العلاقات المهنية مع المؤسسات الإعلامية العربية والدولية، إلى جانب توظيف المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل الاجتماعي في تقديم المعلومة الموثوقة، وتعزيز حضور السردية الإماراتية في المشهد الإعلامي.

أكد معالي عبدالله آل حامد، أن الهيئة الوطنية للإعلام، تعمل على ترسيخ منظومة إعلامية وطنية شاملة، تتكامل فيها أدوار المؤسسات المحلية والاتحادية ومختلف وسائل الإعلام العاملة في الدولة، ضمن رؤية تعزز حضور الإمارات في المشهد الإعلامي الدولي، وترتقي بقدرتها على إيصال رسالتها إلى العالم بمهنية ومصداقية، من خلال تنسيق الجهود الإعلامية، وتعزيز جاهزية القطاع للتعامل مع كافة المتغيرات والتحديات، وبما يسهم في ترسيخ الثقة الدولية، وتعزيز سمعة دولة الإمارات وصورتها الإيجابية على الساحة العالمية.

وأوضح معاليه أن سرعة الوصول إلى المعلومات من مصادرها المعتمدة، ووضوح قنوات التواصل بين الجهات المعنية والمؤسسات الإعلامية، يمثلان ركيزة أساسية لكفاءة الأداء الإعلامي، إذ يتيحان توثيق الوقائع ميدانياً، والتحقق من المعلومات ووضعها في سياقها الصحيح، وتسريع نشرها للجمهور، بما يعزز دقة التغطيات الإعلامية واتساق الرسائل الرسمية، ويحد من فرص انتشار الشائعات والتأويلات المضللة.

وشدد معاليه على أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير قدرات الرصد والتحليل والتحقق، واستباق الشائعات والمعلومات المضللة، مع الحفاظ على التقدير التحريري والوعي الإنساني في نقل الرسالة.

وأكد معاليه أن قصة دولة الإمارات يرويها وطن بأكمله؛ قيادته برؤيتها وطموحها، ومؤسساته بإنجازاتها، واقتصاده بما يحققه من نمو وتنافسية، ومجتمعه بنموذجه المتفرد في التعايش والتلاحم الإنساني، فيما تتجلى قوة الإعلام الإماراتي في قدرته على نقل هذه التجربة إلى العالم بلغة الحقائق والأرقام والقصص الإنسانية، من خلال متابعة ما ينشر، والتحقق من المعلومات، وتقديمها للجمهور بدقة وفي التوقيت المناسب.

ونوه معاليه بدور المواطنين والمقيمين في تعزيز التلاحم الوطني والخليجي، من خلال ربط المعلومات الدقيقة بتجارب الناس، وإبراز أثر الإنجازات في حياتهم، بما يمنح السردية الإماراتية بعداً إنسانياً يعزز حضورها وتأثيرها لدى مختلف شعوب العالم.

من جانبه، أكد معالي سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، حرص الجهات الحكومية على توفير المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن بناء سردية إماراتية موثوقة يتطلب تقديم الأخبار ضمن سياقها الصحيح، وشرح خلفياتها ودلالاتها للجمهور.

وشدد معاليه على أهمية توسيع التعاون مع المنصات والمؤسسات الإعلامية في مختلف الدول، بما يسهم في تقديم السردية الإماراتية بلغات متعددة، ومن خلال محتوى رقمي متطور يراعي اهتمامات الجمهور في كل بلد، ويحافظ في الوقت ذاته على دقة المعلومات ووضوح الرسالة.

وأوضح أن من مسؤوليات الإعلام الوطني التعريف بالسردية الإماراتية وإنجازاتها بالتوازي مع مسيرة العمل الحكومي، فعند افتتاح منشأة أو إطلاق مشروع، لا يقتصر الدور الإعلامي على نقل الخبر، بل يمتد إلى توضيح الحاجة إلى المشروع، والتعريف بالجهود التي أسهمت في إنجازه، وبيان أثره في حياة الناس. ومن خلال هذه التفاصيل تتشكل سردية وطنية تستند إلى الوقائع، وتتيح للجمهور داخل الدولة وخارجها فهم التجربة الإماراتية ومراحل تطورها.

وأضاف أن تعزيز حضور الإمارات في التغطيات الإعلامية الدولية يتطلب متابعة ما ينشر عن الدولة، والتعرف إلى اهتمامات الجمهور والأسئلة التي يطرحها، وتوفير إجابات تستند إلى معلومات موثوقة ومصادر معتمدة.

وأكد أن المبادرة إلى نقل القصص من الميدان وتقديم تفاصيلها للصحفيين حول العالم تسهم في توسيع حضور الصوت الإماراتي، وتمنح المؤسسات الإعلامية مادة دقيقة للتعريف بالتجربة الإماراتية.

من جانبها، أكدت معالي منى المري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن العلاقات المهنية التي بنتها المؤسسات الإماراتية مع غرف الأخبار العربية والدولية على مدى سنوات تمثل رصيداً مهماً لدعم حضور الدولة إعلامياً، مشيرة إلى أن التواصل المباشر والمستمر مع المحررين يتيح الرجوع إلى المصادر المعنية للحصول على التوضيحات، وتحديث المعلومات المنشورة بما يضمن دقتها.

وأوضحت معاليها أن الجمهور يتابع العمل الحكومي عبر ما تنقله وسائل الإعلام، في حين تبدأ القصة من الميدان، حيث تنفذ الوزارات والمؤسسات المبادرات والقرارات وتتابع أثرها في حياة الناس.

وأكدت أن نجاح الإعلام الإماراتي في أداء دوره يرتبط بنهج القيادة الرشيدة الذي يجمع بين سرعة اتخاذ القرار ووضوح التوجيه بشأن إطلاع المجتمع على المستجدات بشفافية، الأمر الذي يتيح للمؤسسات الإعلامية نقل المعلومات من مصادرها، وشرح الإجراءات، وما تحققه من أثر إيجابي في حياة أفراد المجتمع.

وأضافت أن توظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في العمل الإعلامي يفتح آفاقاً لتطوير أساليب صناعة المحتوى والوصول إلى الجمهور، مؤكدة أهمية مواكبة هذه التحولات مع الحفاظ على المهنية والدقة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية وصناع المحتوى لتقديم رسائل واضحة ومترابطة تعكس صورة الدولة وإنجازاتها.