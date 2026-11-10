بمتابعة نهيان بن مبارك.. وزارة التسامح تختتم استعداداتها لانطلاق المهرجان الوطني للتسامح

أبوظبي في 10 نوفمبر/ وام/ اختتمت وزارة التسامح والتعايش استعداداتها النهائية "K" والترتيبات الميدانية الجارية في حديقة أم الإمارات بالعاصمة أبوظبي، وذلك تمهيداً لانطلاق النسخة الثامنة من المهرجان الوطني للتسامح يوم الجمعة المقبل، والذي يقام هذا العام تحت شعار "نماء وانتماء".

وتحظى هذه الاستعدادات بمتابعة مباشرة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش الذي يرى في المهرجان تتويجا لجهود الوزارة المستمرة لتعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، حيث ركزت الاستعدادات على توفير سبل النجاح للمهرجان في تحقيق أهدافه السامية كمظلة تضم كافة أطياف البشر من مختلف دول العالم بثقافتهم وعقائدهم وألوانهم وحضاراتهم وفنونهم، في تنوع يثري المهرجان يؤصل له كحدث عالمي مهم في إطار الاحتفالات بيوم التسامح العالمي، حيث تشارك 24 دولة عربية وأجنبية في الأنشطة الفنية والتراثية والثقافية والمجتمعية وعروض الأزياء وغيرها لتقدم لوحة تضم الجميع، عنوانها التسامح والتعايش، وشعاراها نماء وانتماء.

ويركز اليوم الأول من المهرجان الذي يستمر على مدى 3 أيام على عروض للكورال العالمي الذي يضم طلاب ومبدعين من 45 دولة، وتقدمه وزارة التسامح والتعايش بالتعاون مع "جيمس الدولية" ليحمل رسالة المهرجان وأهدافه على الجمهور الحاضر في حديقة أم الإمارات ويستعرض المسيرة الملهمة للدولة في ترسيخ التسامح حيث سيشدو بأصوات جماعية متناغمة تجسد شعار المهرجان وتترجم قيم التعايش الإنساني عبر لغة الموسيقى العالمية، كما يعرض المهرجان فيلما وثائقيا يقدم لأول مرة حول تاريخ ومستقبل العلاقات الإماراتية الهندية" بمناسبة اختيار الهند ضيف شرف المهرجان لهذا العام، إضافة إلى عروض فنية وتراثية سواء على المسرح الرئيسي أو من خلال أكثر من 42 جناحا يضم الدول المشاركة والجهات والمؤسسات المحلية والتي تقدم كل منها صورة مصغرة للثقافات والحضارات والتراث الإنساني بتنوعه وثرائه.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان : إن المهرجان الوطني للتسامح في نسخته الثامنة هو تجسيد حي للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، الذي جعل من دولة الإمارات واحة عالمية للتسامح، ومنطلقاً راسخاً للتعايش والوئام بين مختلف الثقافات والشعوب، وإن اختيار شعار "نماء وانتماء" هذا العام يأتي ليعكس عمق جذورنا، وثقتنا الثابتة بأن قوتنا تكمن في وحدتنا وتماسكنا ومشاركتنا الإنسانية مع العالم، كما انه يتكامل مع عام الأسرة.

كما رحب معاليه بجمهورية الهند الصديقة كضيف شرف للمهرجان، لتشاركنا بإرثها الثقافي العريق، إلى جانب مشاركة واسعة من مختلف الجاليات المقيمة التي تُثري التلاحم المجتمعي الاماراتي، معبرا عن أمله بأن يكون المهرجان منصة تفاعلية تجمع كافة فئات المجتمع ليرسلوا معاً رسالة محبة وسلام من أبوظبي إلى العالم، مؤكدين أن التسامح هو السبيل الأسمى لبناء مستقبل مستدام ومزدهر للبشرية، داعيا جميع المواطنين والمقيمين والزوار إلى حضور أنشطة المهرجان والمشاركة في هذه الاحتفالية الإنسانية الكبرى في حديقة أم الإمارات، لنرسل معاً رسالة محبتنا وسلامنا من أبوظبي إلى العالم أجمع، مؤكدين أن التسامح والتعايش هما السبيل الأسمى لبناء مستقبلاً مستداماً ومزدهراً للبشرية.

وقال معاليه إن وزارة التسامح والتعايش ستظل وزارة للجميع وتعمل من أجل الجميع، وبهذا المفهوم فكلنا شركاء النجاح، وهو الأمر الذي يجسده المهرجان الوطني للتسامح والتعايش هذا العام، حيث حرصت وزارة التسامح على إتاحة الفرصة أمام مؤسسات وهيئات المجتمع والسفارات للمشاركة الفاعلة في الأنشطة لتكون النسخة الثامنة من المهرجان الوطني للتسامح بإذن الله، هي الأكثر تأثيرا في الوصول بالتجربة الإماراتية في التسامح والتعايش إلى العالم، وإلى كافة فئات المجتمع الإماراتي ، فالمهرجان حريصة على تجسيد صورة التسامح في الإمارات التي لا تستثني أحدا، لتظل ملهمة لشعوب العالم كافة.

كما تشارك قافلة الهجن التي تضم سبع نساء إماراتيات تنطلق من الوثبة إلى حديقة أم الإمارات ضمن مباردة "درب التسامح" في أنشطة اليوم الأول للمهرجان الوطني للتسامح، والتي تنطلق بالتعاون مع مهرجان الوثبة ونادي ظبيان للفروسية، لتسلط الضوء على دور المرأة التوعوي في المجتمع والأسرة، ولا سيما ما يتعلق بالقيم الإنسانية الراسخة في المجتمع الإماراتي إضافة إلى التركيز على أحد المحاور الرئيسية وهو الصحة والعافية، من خلال تجارب المشاركات وقصصهن التي تحمل رسائل توعوية حول أهمية الوقاية الصحية، والاهتمام بصحة الإنسان، وترسيخ ثقافة الفحوصات الطبية الدورية والكشف المبكر واتباع أنماط الحياة الصحية، وتستقبل حديقة أم الإمارات القافلة باعتبارها إحدى الوجهات الرئيسية على امتداد المسار، في مشهد يجمع بين أصالة الموروث الإماراتي وما يحمله من دلالات الصبر والقوة والتلاحم المجتمعي.

ويستضيف المهرجان الوطني للتسامح هذه القافلة في إطار حرصه على تقديم مبادرات مجتمعية وإنسانية تجسد القيم الأصيلة للمجتمع الإماراتي، وتعزز ثقافة التعايش والتلاحم والمسؤولية المشتركة، حيث يمثل «درب التسامح» مساحة تفاعلية تحتفي بالإنسان والأسرة والمجتمع، وتترجم قيم التسامح إلى ممارسات ومبادرات واقعية تمس حياة الناس وتطلعاتهم.